Esta es la canción de Elton John que lo hizo llorar durante 45 minutos ¿La conoces?

Elton John es uno de los cantantes más populares en la historia de la industria musical, por lo que con el paso de los años ha hecho un aporte bastante importante que ha inspirado a múltiples artistas de todo el mundo. En las próximas semanas, el artista va a lanzar su nuevo álbum colaborativo junto a Brandi Carlile, que va a llevar por nombre ‘Who Believes in Angels?’.

Según se dio a conocer en los últimos días, el estreno oficial se va a dar el próximo cuatro de abril del 2025 y desde ya se dice que será todo un éxito, por lo que cientos de personas esperan encontrar canciones muy emotivas que logre posicionar nuevamente el nombre del artista. Además, Elton John reveló que en la creación de este álbum tuvo que vivir muchas emociones, por lo que fue mucho más complejo de lo que algunos se llegasen a imaginar.

¿Cuál es la canción de Elton John que lo hizo llorar?

El cantante tiene 78 años y a lo largo de los años ha podido ser parte de múltiples discos, por lo que cientos de personas lo recuerdan como uno de los grandes exponentes del rock. Pese a eso, en la actualidad él piensa mucho en su futuro, teniendo en cuenta que ama estar en los escenarios, pero que cada vez está más cerca su concierto final.

Por eso, este album fue tan especial, pues según mencionó en medio de una entrevista ‘Smartless’, siente que cada vez está más cerca su muerte. «Escribí una canción al final del album y al acabar de tener la letra de Bernie Taupin y cantar el coro, me di cuenta de que todo esto se trataba sobre mi muerte», afirmó el cantante.

Ahí se dio cuenta de que está muy cerca del final de su carrera, por lo que se empezó a preocupar más por su vida personal y todo lo relacionado con su familia. Todo esto hizo que llorara durante 45 minutos y así quedó filmado en varios de los cortos que posiblemente se mostraran en el estreno del álbum.

Todos los videos relacionados con la grabación de su álbum ‘Who Believes in Angels’, fue documentada y aunque no se tiene conocimiento aun de lo que va a pasar con estos pequeños videos, muchos mencionan que esto podría convertirse en un documental que tendría transmisión por medio de las plataformas de streaming. Pero, no se conoce aún cuándo será la fecha de lanzamiento oficial de esta producción, que se espera sea un éxito.