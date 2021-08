Elton John comparte video cantando K-Pop y sorprende a todos sus fans

Elton John, considerado como una leyenda dentro del mundo del rock n’ roll por sus más de 50 años de trayectoria musical, sorprendió a todos sus fanáticos al compartir una video interpretando la canción ‘Permission to Dance‘, de la banda de K-Pop, BTS.

Al parecer, esta presentación del músico de 74 años se debe a un reto lanzado recientemente por la banda surcoreana, en el que invitó a sus más fieles seguidores de todo el planeta a cantar y bailar el sencillo, para posteriormente compartirlo en los Shorts, la nueva apuesta de videos cortos de YouTube.

Por tal motivo, Elton decidió cumplir el desafío y compartió una grabación en la que canta una estrofa de la canción. Este post enloqueció a los seguidores de BTS, denominados ARMY, quienes inmediatamente viralizaron el contenido y lo posicionaron en las primeras tendencias de las redes sociales.

Además de cantar el sencillo que apareció en el Top de Canciones Globales de YouTube, el exitoso músico también le agradeció a la agrupación de K-Pop por tenerlo en cuenta en algunas de sus composiciones.

