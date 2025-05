Esta canción cambió la vida de Taylor Hawkins y lo inspiró a convertirse en baterista

Taylor Hawkins no fue simplemente el motor rítmico detrás de Foo Fighters. Fue un símbolo del renacer del rock clásico en tiempos modernos, un baterista que canalizó la potencia de sus ídolos para darle voz a una nueva generación.

Desde su llegada a la banda liderada por Dave Grohl en 1997, Hawkins se convirtió en mucho más que un músico acompañante: fue parte vital del ADN sonoro del grupo y una figura de culto para miles de jóvenes músicos. Su muerte, ocurrida el 25 de marzo de 2022, dejó un vacío en el corazón del rock, pero también una huella imborrable marcada por sus influencias y pasiones musicales.

En una reveladora entrevista con Modern Drummer en 2006, Hawkins confesó que el disco Seconds Out de Genesis fue crucial en su formación como baterista. “Tengo que admitir que estoy en una fase progresiva. Me encantan los primeros discos de Genesis como Trick of the Tail y Seconds Out, con Phil Collins, Chester Thompson y Bill Bruford en la batería. En realidad, Seconds Out es una de mis biblias del instrumento. También es uno de mis álbumes favoritos en lo que respecta al sonido de la batería”, declaró.

El disco que motivo a Taylor Hawkins a volverse baterista

Pero su despertar musical no comenzó ahí. Durante una conversación con el medio británico NME en 2016, Hawkins rememoró el impacto que tuvo Queen en su vida artística. Fue ‘Keep Yourself Alive‘, tema del álbum debut de la banda británica, el que le hizo decidirse por la batería. “Hay una versión en vivo de 1979, que al parecer la banda odió, pero a mí me encanta. Es uno de mis discos favoritos de Queen y tiene una de las mejores baterías de Roger Taylor”, afirmó.

Hawkins los consideraba una piedra angular en su educación musical: “Queen era una especie de mi escuela de música. Como un disco de los Beatles, los discos de Queen lo tenían todo”. Y lo dejó aún más claro al decir sin rodeos: “Queen son los Beatles con esteroides. Y no lo digo con la intención de faltarle el respeto a los Beatles porque no habría Queen si no hubiera habido The Beatles”.

Más allá de la realeza del rock, otras canciones y álbumes marcaron su crecimiento como músico. Recordaba con claridad cuál fue la primera canción que escuchó: ‘Louie Louie’, de The Kingsmen. Luego vino ‘Have You Never Been Mellow‘ de Olivia Newton-John, el primer tema del que se enamoró. Para el karaoke, su elección siempre fue Anything, de David Bowie.

También hubo lugar para’ Zenyatta Mondatta‘, de The Police, otro disco que impactó su manera de entender la batería. “Mi sueño era cantar y parecerme a Roger Taylor y tocar la batería como Stewart Copeland”, reveló Hawkins en su momento, dejando en claro que su enfoque era tan vocal como rítmico, una rareza en el rock.