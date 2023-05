Hijo de Taylor Hawkins volvió a tocar con Foo Fighters; así fue la presentación

Archivado en: •

Foo Fighters volvió a los escenarios y ya presentó oficialmente a su nuevo baterista, que será Josh Freese. Sin embargo, en su más reciente concierto la banda quiso invitar al hijo de Taylor Hawkins.

Le puede interesar: Dave Grohl rindió emotivo homenaje a Taylor Hawkins y no pudo contener las lágrimas

Foo Fighters lanza Under You, su nuevo nuevo y poderoso single: así suena

Nueva canción de Foo Fighters tendría referencias directas a la muerte de Taylor Hawkins

Este 26 de mayo, Foo Fighters fue cabeza de cartel del festival Boston Calling y tuvieron una sorpresa dentro de su presentación. Durante una de las canciones, salió Shane Hawkins al escenario y tocó la batería.

Shane Hawkins acompañó a Foo Fighters

Los integrantes de la banda han demostrado que siguen bastante unidos con los familiares de Taylor Hawkins. Por eso, invitaron a su hijo Shane a tocar con ellos una canción en uno de los conciertos más grandes que tienen este año.

Una de las últimas canciones que tocó Foo Fighters fue ‘I’ll Stick Around’ y le dieron la bienvenida a Shane. En varios de los videos que compartieron en redes sociales, se puede ver al joven dándolo todo en la batería.

Para finalizar la canción, Dave Grohl terminó de cantar y alentó a Shane en la batería, mientras recibía el aliento del público. El joven terminó la canción y el líder de los Foo les pidió a los fanáticos la algarabía.

Shane Hawkins drummed for Foo Fighters on “I’ll Stick Around” during their set at Boston Calling pic.twitter.com/syuD2DZSXB — CONSEQUENCE (@consequence) May 27, 2023

Las camisas de Josh Freese

Una de las imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales fueron de las camisas que ha utilizado Josh Freese durante sus primeros conciertos con los Foo Fighters. Lo curioso, es que hacen alusión al reemplazo que le está haciendo a Taylor.

Las camisetas han tenido los siguientes mensajes: “Employee of the Month” (empleado del mes) y en el último tenía una que decía “finger crossed for the new guy” (dedos cruzados por el nuevo hombre).

Josh Freese wore an «Employee of the Month» t-shirt for his first live gig with Foo Fighters. pic.twitter.com/3RBpt6jJSB — CONSEQUENCE (@consequence) May 25, 2023

No es la primera vez que Shane toca con Foo Fighters

Recordemos que esta no es la primera vez que Shane Hawkins toca con Foo Fighters, lo hizo en los homenajes que la banda hizo al baterista. Inclusive, fue uno de los momentos más emotivos que se vivieron, pues las personas tuvieron mucha nostalgia cuando él salió al escenario.