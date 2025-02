Eloy Casagrande de Slipknot, confesó signficado oculto detrás de su máscara: «estoy muerto»

Eloy Casagrande, el aún considerado nuevo baterista de Slipknot, ha compartido en una entrevista con Modern Drummer detalles sobre la máscara que ahora usa como parte de la banda. Aunque se unió a Slipknot en abril de 2024, el baterista ya ha marcado su huella tanto en la banda como en el legado de su predecesor, Joey Jordison. Esta máscara no es solo un accesorio, sino que lleva consigo un profundo significado personal y simbólico.

Con un diseño impactante, la máscara de Eloy presenta un fondo blanco, un agujero de bala en el centro de la frente, y detalles en negro que marcan los ojos y la nariz. Aunque este estilo recuerda a la máscara blanca que Jordison usó durante su tiempo en Slipknot, Eloy le ha dado su propio toque.

Según el propio baterista, «La máscara fue algo que hice con Clown. Lo primero que me preguntó al principio es algo así como: ‘¿Podemos tener una máscara blanca para ti?’. Era lo primero para recuperar la memoria de Joey Jordison. Respetar su legado». Esta referencia a Joey es una forma de rendir homenaje al icónico baterista, cuya presencia marcó a la banda.

Sin embargo, Eloy también se aseguró de que su propia identidad estuviera representada. «Hice la sugerencia de tener, como, estas líneas negras para recordar a los indígenas brasileños. Ya sabes, para que traiga conmigo al pueblo brasileño, la cultura brasileña», explicó, mostrando cómo sus raíces son una parte fundamental de su estilo musical y personal. En otras palabras, la máscara es un símbolo de su herencia cultural y, al mismo tiempo, una manera de unirse a la historia de Slipknot.

¿Por qué la máscara de Eloy Casagrande tiene un tiro en la cabeza?

Un aspecto realmente curioso de la máscara de Casagrande es el agujero de bala en la frente, un detalle que tiene un significado aún más profundo de lo que parece. Este agujero no es solo un elemento visual impactante, sino también un recordatorio de un hecho que marcó la vida de Eloy. «Hace dos años me robaron en São Paulo», empezó indicando el baterista.

«Caminaba por mi barrio, eran las 9 de la mañana, iba al gimnasio, y dos tipos en moto me pararon, me pusieron una pistola en la cabeza y me pidieron que les diera mi teléfono y mi mochila. Eso fue algo que de alguna manera cambió mucho dentro de mí. Y el tipo decidió no disparar. Así que tuve suerte». Esta experiencia de vida, que podría haber terminado trágicamente, dejó una huella emocional en Eloy, y decidió incorporarla en su nueva imagen dentro de la banda.

La filosofía detrás del agujero de bala es igualmente poderosa. «Es una forma de sentir que me da cierta libertad cuando salgo al escenario«, comentó Casagrande. «Es como si ya estuviera muerto. Así que, ya sabes, no tengo nada que perder». Esta perspectiva desafiante, se refleja también en su actitud en el escenario, donde siempre busca conectar de manera única con el público.

Por último, el diseño de la máscara de Eloy Casagrande también se ha visto influenciado por su interacción con Shawn «Clown» Crahan, uno de los miembros fundadores de Slipknot. El baterista recordó cómo Clown le sugirió algo esencial para la máscara: «Mi expresión, la expresión de mi cara, fue diseñada por Clown. Me estaba viendo tocar sin la máscara y dijo algo así como: ‘Así es como te ves cuando tocas música de Slipknot. Así que vamos a poner eso en tu máscara'».

Esta sugerencia de Clown le dio a la máscara una conexión aún más profunda con la energía única de Slipknot, uniendo lo visual con lo emocional de la actuación en vivo.