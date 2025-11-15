El metal presente en Bogotá; cuándo y dónde será el ‘Fucking Hate Festival’, entrada libre

El rock y el metal siempre se han caracterizado por ser más que un género musical, son movimientos culturales que han acompañado el paso de las generaciones con el tiempo, donde la fuerza, la rebeldía y la capacidad de reunir miles de personas con solo un ritmo son sus principales caracteristicas.



En Bogotá, estas corrientes han construido una escena sólida donde bandas emergentes y consolidadas encuentran espacios para mostrar su propuesta. Uno de esos escenarios es el ‘Fucking Hate Festival’, un evento alternativo que este año busca celebrar la potencia del metal y el rock local.

Cuándo y dónde será el ‘Fucking Hate Festival‘:

El evento, que hace parte del programa de Escenarios Móviles de Idartes, el Instituto Distrital de las Artes y de la iniciativa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el mismo, contará con entrada totalmente libre, lo que permitirá que más público se acerque a este universo sonoro. Con el fin de impulsar la integración de los bogotanos y habilitar más espacios a este tipo de géneros musicales,



El festival se realizará el próximo 22 de noviembre, en el el parque Chiminigagua, ubicado en la carrera 80k #72 sur-30, a partir de las 2:00 p.m.



Para esta edición, el festival reunirá una muestra diversa de agrupaciones que representarán diferentes subgéneros del metal y el rock alternativo. Dentro de las bandas que se presentarán se encuentran: Soul in Hate, Quemarlo Todo, Faithburner, Distracción, Cuentos de los Hermanos Grind y Solegnium.

Entre todas las bandas mencionadas cubren una gama de géneros que van desde el heavy metal y el punk, hasta sonidos más extremos como el black metal y el metalcore.

El evento tendrá una duración aproximada de 6 horas, donde se podrá disfrutar de talentos emergentes y de la unión de la comunidad del rock y el metal en Bogotá.

Escrito por: Stefania Torres

