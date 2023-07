Ozzy Osbourne pospone su regreso a escenarios por sus problemas de salud

Archivado en: •

El festival Power Trip es uno de los más esperados por todos los fanáticos del rock y una de las presentaciones más esperadas era la de Ozzy Osbourne. Sin embargo, sus seguidores van a tener que esperar, porque el artista asegura que aún no se siente con suficiente fuerza.

Mire también: Ozzy Osbourne aseguró que planea regresar a los escenarios lo antes posible

“Mi cuerpo está físicamente débil”: Ozzy Osbourne se retira de los escenarios

Ozzy había intentado volver a los escenarios, pero el 1º de febrero del 2023 canceló la gira que tenía planeada por Reino Unido y Europa. Cuando se anunció el cartel del Power Trip, muchos estaban felices, pero una vez más se desilusionaron porque no va a suceder.

“A pesar de lo doloroso que es, tuve que tomar la decisión de dejar de actuar en Power Trip en octubre”, dice el comunicado.

As painful as this is, I’ve had to make the decision to bow out of performing on Power Trip in October.

My original plan was to return to the stage in the summer of 2024, & when the offer to do this show came in, I optimistically moved forward.

Unfortunately, my body is… pic.twitter.com/gHWEE8VuI6

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 10, 2023