¿El Liverpool homenajeará a Diogo Jota? Arne Slot lo reveló y dio sus condolencias

El holandés Arne Slot, técnico del Liverpool, manifestó que cuando sea el momento adecuado, homenajearán a Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico.

Slot, que coincidió con Jota la temporada pasada en el Liverpool, publicó un emocionante comunicado hablando sobre su relación con el jugador portugués.

“Mi primer pensamiento no es como entrenador de fútbol. Son pensamientos de padre, de hijo, de hermano, de todos aquellos que forman parte de la familia de Diogo y André y que han experimentado una pérdida tan inimaginable. Mi mensaje hacia ellos es muy claro: nunca caminaréis solos. Los jugadores, el cuerpo técnico y el staff del club siempre estarán con vosotros”.

Las condolencias de Arne Slot

“Para nosotros, como club, el sentimiento de shock es absoluto. Diogo no solo era nuestro jugador, era una persona querida por todos. Era un compañero, un amigos y era muy especial. Podría decir muchas cosas sobre lo que ayudó al equipo, pero la verdad es que todo el que lo vio jugar lo pudo ver. Trabajo duro, deseo, compromiso, gran calidad y goles. La esencia de lo que un jugador del Liverpool puede ser. Luego están las partes que no todo el mundo ve. La persona que nunca buscó la popularidad, pero que la encontró de todos modos. Una persona que no era amiga de una o dos personas, sino de todo el mundo. Una persona que se preocupaba por su familia”.

Slot explicó que la última vez que habló con él le felicitó por ganar la Nations League con Portugal y le deseó suerte en su boda.

“En muchos sentidos, era un verano de ensueño para él y para su familia, lo que hace esto mucho más descorazonador. Cuando llegué al club, una de las primeras canciones que conocí fue la de Diogo. No había trabajado antes con él, pero sabía que si los aficionados del Liverpool, que han visto a tantos grandes jugadores, tenía un cántico así por él, es porque tenía que ser especial”.

¿Habrá homenaje para Diogo Jota?

Sobre un homenaje, el cual el Liverpool decidirá en los próximos días, Slot aseguró que cuando sea el momento correcto, homenajearán al jugador portugués.

“De momento, le recordaremos como un ser humano único que nunca será olvidado”.

