El emotivo símbolo de los granos de café en la tumba de Joel en The Last of Us 2

En el episodio 3 de The Last of Us 2 estrenado el pasado 27 de abril, HBO regaló uno de esos momentos que dejan a los espectadores sin aire. Ellie, interpretada por Bella Ramsey, va a visitar la tumba de Joel (Pedro Pascal) y le deja algo muy particular: granos de café y con eso bastó para romperle el corazón a más de un seguidor de la serie.

Los que vienen siguiendo la historia desde la primera temporada (o jugaron el juego) saben que no es solo un gesto al azar lo que significa. En un mundo destruido, donde lo básico escasea, el café era el pequeño lujo de Joel, pues amaba el café.

Aunque Ellie se burlaba del olor, con el tiempo se convirtió en una especie de ritual entre ellos. Un detalle mínimo, sí, pero lleno de historia. Ese puñado de granos sobre la tierra definitivamente dice más que mil palabras.

La escena ocurre tres meses después del brutal asesinato de Joel a manos de Abby (Kaitlyn Dever), en el episodio anterior. Ellie acaba de salir del hospital y, antes de partir hacia Seattle, pasa por Jackson a despedirse de su figura paterna. No lo dice en voz alta, pero con ese gesto nos lo grita todo: “Te extraño. No te olvido”.

¿El personaje de Pedro Pascal desaparecerá de la serie tras su muerte?

Craig Mazin, cocreador de la serie, ya avisó que Joel seguirá apareciendo en flashbacks. “Si hemos hecho bien nuestro trabajo, sentirán mucho a Joel allí”, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly. Así que no, esto no es un adiós definitivo. Todavía queda mucho por explorar de esa relación que marcó a fuego a Ellie y por supuesto, a los espectadores.

Y ojo, lo que viene pinta fuerte. La historia recién arranca y HBO ya tiene lista la artillería pesada:

Episodio 4, “Secrets”: 4 de mayo

Episodio 5, “Wolves”: 11 de mayo

Episodio 6, “Scars”: 18 de mayo

Episodio 7, “Every Last One of Them”: 25 de mayo

The Last of Us 2 no solo sigue fiel al juego, sino que le pone corazón, capas y una narrativa que no te suelta. Y si este capítulo dejó una enseñanza clara, es que a veces, el café más amargo es también el más necesario.