¿Qué traduce ‘Red Hot Chili Peppers’? La razón por la que escogieron este nombre para la banda

Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación ha sido capaz de producir emociones a nivel mundial, con una trayectoria brillante y más que destacada dentro de la industria.

Los liderados vocalmente por Anthony Kiedis han encantado a millones de fanáticos, quienes siguen de manera fiel a la banda, gracias a su talento indudablemente con la música.

En este caso, como homenaje a su recorrido, les contaremos una de las particularidades más grandes de esta banda, como lo es el significado de su nombre.

¿Por qué se llaman ‘Red Hot Chili Peppers’?

Para nadie es un secreto que esta agrupación cuentan con grandes miembros. Parte de los instrumentalistas más talentosos de su generación están en esta banda.

Por supuesto que, John Frusciante es muestra de ello, pero también lo son Chad Smith y Flea, quienes comandan el ritmo de la banda.

Esto les ha permitido contar con un reconocimiento brillante y notable alrededor de todo el mundo, especialmente por su estilo.

Justamente esto ha hecho que resalten varios aspectos de la banda como lo es su creatividad, incluida a la hora de elegir el nombre de la agrupación.

Esta banda nació en el año 1983, bajo el nombre de Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem.

Esta identidad cambió poco después a como se les conoce a día de hoy. Estas 4 palabras se traducen al español como ‘Pimientos picantes rojos’.

Esto parecería no tener una razón en particular a primera visión. Sin embargo, con este nombre la banda unió raíces que encontraron desde los 70’s.

Estas fueron asentadas por bandas llamadas Chili Willi, y Red Hot Peppers, las cuales fueron tomadas posteriormente por esta agrupación.

Del mismo modo, en cuanto a su significado, esta banda buscaba producir gran emoción con su música, y sintieron que el picante de los ‘chilis rojos’ podía ser una gran referencia.

Lo demás fue historia pura de la música. Estos miembros se convirtieron en una banda histórica, con éxitos inolvidables que han inspirado a toda una generación como lo fue ‘Californication’.

Indudablemente esta agrupación posee un legado notable, y así lo ha demostrado de forma incansable en el rock.