Blink-182, Pixies; estos son lanzamientos de rock del fin de semana

La extensión del más reciente disco de Blink-182, el viejo punk que vuelve a los Pixies, el blues que siempre estuvo en Soul Asylum y la descarga de Seether, son los lanzamientos recomendados para este fin de semana en el Planeta Rock.

Blink-182

Esta banda que tuvimos la posibilidad de ver este año en el Festival Estéreo Picnic anunció la segunda parte de su más reciente álbum ‘One More Time’ con 8 nuevas canciones y este fin de semana pudimos conocer dos adelantos. ´All In My Head’ y ‘No Fun’ estos son los temas con los cuales Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge quieren mantener el punk rock fresco, el 6 de septiembre, conoceremos por completo lo que será el ‘One More Time … Part 2’. Además, los fanáticos podrán disfrutar de varios formatos, en el que incluye la edición 2LP de las 27 canciones, o solo 1LP con las canciones que la banda californiana estrenará en este 2024.

El tracklist de ‘One More Time … Part 2’:

No Fun All in My Head Can’t Go Back Every Other Weekend Everyone Everywhere If You Never Left One Night Stand Take Me In

Pixies

Dos años pasaron para que Black Francis, Joey Santiago, David Loering y la reciente ficha de Emma Richardson, se animaran como Pixies para sacar nueva música después del lanzamiento del ‘Doggerel’ en el 2022, en su gira de promoción estuvo incluido Colombia. La canción ‘Oyster Beds’ refleja la rebeldía y el sonido estruendoso que recuerda en sus primeros discos y sirve como punta pie inicial de su nuevo trabajo discográfico llamado ‘The Night the Zombie Came’ el que tendrá 13 canciones y saldrá a la luz el próximo 25 de octubre.

Soul Asylum

La agrupación conformada en Minneapolis y que conocemos por canciones como ‘Runaway Train’ y ‘Misery’, anda promocionando su nuevo álbum de estudio, con su segundo sencillo ‘Freak Accident’, en el que podemos notar el gusto que siempre ha tenido la banda en su época más joven hacia el Soul, y que pone en marcha en sus años más experimentados. Este trabajo discográfico está siendo producido por un viejo conocido Steve Jordan, el mes pasado ya habían mostrado su primer adelanto llamado ‘High Road’, el cual actualmente están mostrando en los escenarios en su gira por los Estado Unidos.

Seether

La banda de Shaun Morgan se une a uno de los productores más reconocidos de la escena del metal como Matt Hyde, quien ya ha trabajó con bandas como Slayer y Deftones. ‘The Surface Seems So Far’ es el noveno álbum de la banda y ya tuvo su primer lanzamiento en julio con ‘Judas Mind’, ahora para este fin de semana sale a la luz ‘Illusion’. En este, podemos disfrutar de una descarga de sonidos pesados, que los fans andaban esperando hace 4 años y se será finalizado el 20 de septiembre.

Por: Santiago Castro