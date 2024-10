Twenty One Pilots, The 1975 y más bandas de rock que tienen números en sus nombres

El rock es sin lugar a dura uno de los géneros más influyentes en la historia de la música. Gracias a sus representantes y exponentes a nivel mundial, el género ha logrado tener un gran alcance, convirtiéndose en el estilo musical favorito de millones de personas.

A lo largo de los años, el rock se ha ido expandiendo y con ello han ido surgiendo infinidad de bandas representativas del género. Cada una de estas intentó tener un sello personal que los identificara y diferenciara de las demás agrupaciones del momento.

A la hora de crear una banda de rock o de cualquier género, el nombre se convierte en uno de los elementos más importantes. Por ello, las agrupaciones intentan llamarse de forma única y particular y así se reconocidos a nivel mundial.

En la actualidad, existen miles de bandas de rock que han ido dejando su propio sello en la escena musical. Asimismo, hay algunas que no solo se caracterizan por su música, sino por sus curiosos nombres.

Bandas de rock con números en sus nombres

El uso de los números en los nombres de bandas y artistas se ha convertido en una tendencia frecuente. Esta tendencia ayuda a darle un toque único y distintivo a la agrupación dando una idea de su identidad.

1. The 1975: la banda británica de pop rock se formó en el año 1975, de ahí su nombre. La agrupación está integrada por Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald.

2. Maroon 5: es una banda musical de pop rock estadounidense que nació en 1994 y lanzó su álbum debut en el 2001. Hasta el momento, la agrupación ha lanzado siete álbumes de estudio entre los que destacan ‘Hands All Over’, ‘Overexposed’ y ‘Jordi’.

3. 30 Seconds To Mars: la banda estadounidense de rock alternativo se formó en 1998 en Los Ángeles. Está integrada por Jared Leto, Matt Wachter y Shannon Leto, a quienes más tarde se les unió el guitarrista Solon Bixler.

4. Twenty One Pilots: es un dúo musical estadounidense conformado por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun. Su reconocimiento mundial llegó gracias a su álbum ‘Blurryface’, lanzado en 2015, que contiene éxitos como “Stressed Out”, “Ride” y “Tear in My Heart”.

5. Blink-182: es una banda estadounidense de rock punk formada en agosto de 1992 por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor. Son considerados como los pioneros del pop punk en la década de 1990 y principios de los 2000.