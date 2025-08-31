La película de superhéroes que llega a Disney+: perfecta para ver en familia

Disney+, Netflix o HBO Max se han convertido en parte del día a día del entretenimiento del ser humano. Grandes películas o series hacen parte del catálogo de estas plataformas de streaming, de manera notable.

Muchas de estas producciones son ideales para pasar un fin de semana en familia. Esto puede ser una actividad especial para la distracción tanto de los más pequeños del hogar, como de los padres.

Por ello, en esta ocasión les recomendaremos una película de superhéroes que está recién llegada a Disney+, y que podrá disfrutar durante este fin de semana.

La película de superhéroes que llega a Disney+

Como cualquier otra plataforma, Disney se mantiene en contacto aumento de su catálogo. Esto es logrado gracias a clásicos y a varias producciones que son lanzadas al público cada año.

Cabe recordar que esta plataforma cuenta con el derecho de lanzamiento de varias plataformas, como es el caso de Marvel, por lo que permite disfrutar de películas animadas, de acción o de superhéroes.

En este caso nos enfocaremos en uno de los mayores éxitos de la gran pantalla en este año, en el último género mencionado.

Grandes películas de superhéroes han sido capaces de tomar el protagonismo de la industria del cine año tras año, y en este 2025 hubo una que peleó entre lo más alto.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Thunderbolts*’. Esta película tuvo gran éxito desde su lanzamiento, e incluso más desde su revelación como ‘The New Avengers’.

En esta producción brillaron varios actores de gran calidad como Florence Pugh y Lewis Pullman, lo que en conjunto con una trama destacada, hizo de esta película un gran éxito.

Esta película fue lanzada el 1 de mayo. No obstante, como cualquier lanzamiento, contó con exclusividad para salas de cine por unos meses.

Sin embargo, si es de los que estaba esperando su llegada a Disney+ para poder verla con mayor calidad de detalle, y desde la comodidad de su casa, ya puede hacerlo.

‘Thunderbolts*’ llegó a Disney+ el pasado 27 de agosto. Por lo que tiene una cita imperdible con una de las mejores películas de Marvel de los últimos años.

Este ‘film’ cuenta con una aprobación de más del 80% para la mayoría de la crítica, por lo que es una gran oportunidad de disfrutar de esta película en familia durante este fin de semana.