Debutó el Real Madrid en La Liga. ¿Cómo le fue a Mbappé?

El Real Madrid empezó la temporada 2025/26 con una victoria por 1-0 contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Un partido que no solo marcó el inicio de LaLiga en España, sino también el debut oficial de varias caras nuevas que prometen marcar una época en el club blanco. Bajo la dirección del también DT debutante (al menos en Liga) Xabi Alonso, el equipo mostró una mezcla de juventud, talento y ambición que ilusiona a la afición merengue.

Pero entre tanta expectativa con los nuevos fichajes, el verdadero protagonista indiscutible fue Kylian Mbappé, quien debutó con gol tras convertir un penalti en el segundo tiempo. Su presencia en el campo fue hipnótica: cada vez que tocaba el balón, el estadio contenía la respiración. Regates y velocidad más allá del gol (que llegó de un penalti que el mismo generó y luego cobró.) Mbappé dejó claro que ha llegado para liderar, con movimientos explosivos, visión de juego y una actitud que contagia.

Mbappé

Crédito: Getty Images

Y el estreno en Liga no fue solo del astro francés. También debutaron Dean Huijsen, sólido en defensa y atrevido con el balón; Trent Alexander-Arnold, quien mostró destellos de su calidad en salida, aunque aún se nota en fase de adaptación (sobretodo en defensa); Álvaro Carreras, que sorprendió con su verticalidad y velocidad; y Franco Mastantuono, el joven argentino que ingresó en el segundo tiempo y dejó pinceladas de talento que emocionaron al Bernabéu.

Crédito: Getty Images

Un dato no menor es que volvió a jugar el capitán del equipo, Dani Carvajal, después de perderse casi toda la temporada pasada por lesión. El Bernabéu entero se puso de pie para aplaudirlo en su regreso.

Dani Carvajal

Crédito: Getty Images

Después del partido, el DT Xabi Alonso se mostró satisfecho pero realista en rueda de prensa. “Ha habido cosas buenas y otras que tenemos que mejorar. Nos ha faltado frescura en el último tercio, pero el equipo va a ir cogiendo ritmo”, dijo. Sobre Mastantuono, fue claro: “Tiene buena pinta. Se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto”. También elogió la actitud de Mbappé: “Siento que quiere más. Se nota en el día a día, y hoy ha generado esas jugadas diferentes que son decisivas”. El técnico vasco también destacó la importancia de la competencia interna: “Me gusta que en cada puesto tengamos dos jugadores que quieran demostrar que se merecen el lugar. Eso eleva el nivel del equipo”.

Con este impulso inicial, el Real Madrid ya piensa en sus próximos partidos:

Domingo 24 de agosto: Real Oviedo vs Real Madrid

Sábado 30 de agosto: Real Madrid vs Mallorca

Ambos partidos serán clave para consolidar el proyecto de Xabi Alonso y seguir dando minutos a los nuevos fichajes. El camino apenas comienza, pero la sensación es clara: este Madrid tiene hambre, talento y un futuro que promete emociones fuertes. Hay que ajustar tuercas, pero la maquina merengue empieza a andar.