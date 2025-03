De conserje a estrella del rock: la fantástica historia de Bon Jovi 

Todos le decimos Jon Bon Jovi, pero nació llamándose John Francis Bongiovi Jr y se convirtió en una de las figuras más icónicas del rock. Lo que muchos no saben es que su camino hasta allí no fue tan fácil.

Desde pequeño dejó ver su pasión e interés por la música, sobre todo influenciado por artistas como Bruce Springsteen. Sin duda, el hecho que terminó de darle un empujón llegó en su adolescencia, cuando trabajó en el estudio de grabación de su primo Tony Bongiovi, donde conoció a otros músicos y comenzó a desarrollar su estilo.

No fue hasta 1983 que formó su banda Bon Jovi junto con Richie Sambora en la guitarra, Alec John Such en el bajo, Tico Torres en la batería y David Bryan en los teclados.

Con el lanzamiento de su álbum debut en 1984, la banda empezó a ganar reconocimiento a nivel local y en 1986 alcanzaron el estrellato internacional con ‘Slippery When Wet’, su tercer álbum de estudio.

El álbum fue lanzado el 18 de agosto de 1986 y fue el disco que consolidó a Bon Jovi como una banda capaz de llenar estadios. Y es que fue un éxito total o por lo menos así se puede decir al saber que tuvo ventas superiores a 28 millones de copias en todo el mundo, impulsado por canciones como ‘You Give Love A Bad Name’, ‘Living on a Prayer’, ‘Never say Goodbye’ y otros tantos éxitos históricos del rock que incluía este disco y de los que vamos a hablar en este momento:

Las mejores canciones

Da un mensaje claro, es un himno de apertura con teclados dominantes que muestran la fuerza de David Bryan. Su introducción recuerda a los sonidos épicos del rock progresivo.

Fue un regalo divino, originalmente escrita para la cantante Bonnie Tyler y después de muchas vueltas, terminó siendo uno de los mayores éxitos para Bon Jovi. Su letra y sobre todo el coro, se convirtieron en un himno del desamor.

Este álbum también incluye una canción con la que se identificaron en su momento algunas clases sociales, pues ‘Livin’ on a Prayer‘, basada en la historia ficticia de Tommy y Gina, una pareja trabajadora que lucha por salir adelante, reflejaba la difícil situación por la que muchos estaban pasando.

En total son 10 canciones que están inspiradas en los sonidos del medio oeste como ‘Wanted Dead or Alive’ (por eso su característico intro), o en el primer amor y la nostalgia de no tenerlo como en ‘Never Say GoodBye’, canción que de hecho se convirtió en un éxito en las fiesta de graduación de los 80’s.

El éxito de ‘Slippery When Wet‘ catapultó a Bon Jovi al estrellato mundial, obligándolos a girar y expandir su sonido por el mundo, influenciando sin duda a toda una generación.

Gracias al ‘Dios del Rock’ por regalarnos a esta tremenda banda y evitar que Bon Jovi aceptara ser una estrella pop solista, como se lo propusieron en su momento, y que mejor se quedara con nosotros en una de las bandas de rock más influyentes y siendo un filántropo que ayuda a las personas sin hogar y pobreza en EE.UU.