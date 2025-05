Revelan retraso en desarrollo de Grand Theft Auto VI: esta es la nueva fecha de estreno oficial

GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados en la industria del ‘gaming’. Luego del notable éxito que fue la edición anterior de esta saga, los fans desean con ansia poder ver esta nueva entrega.

La espera ha sido sumamente larga, en especial por el gran avance que implicaría este nuevo videojuego en esta reconocida industria.

Sin embargo, recientemente, Rockstar Games reveló un importante atraso en esta producción, por lo que aquí les contamos la nueva fecha de lanzamiento para el GTA 6.

Desde el anuncio de este nuevo videojuego, una gran cantidad de fanáticos desea con ansias poder ver este título.

Indudablemente, una amplia cantidad de fanáticos del ‘gaming’ se han deleitado a lo largo de los años por la emoción de la saga Grand Theft Auto.

Con éxitos en el catálogo como Grand Theft Auto: San Andreas, o el propio Grand Theft Auto V, la fama que acumula esta saga es notable.

Por ello, GTA 6 posee una expectativa que es incluso mayor por los más de 10 años de diferencia entre este título y su antecesor.

Durante el pasado 2024, desde Rockstar Games, desarrolladora del videojuego lanzó varios adelantos e incluso un tráiler que emocionó a muchos.

Frente a esto, la fecha de estreno iba a estar pautada para otoño de este mismo 2025, pero, los planes habrían cambiado de manera notable.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob