Esta es la canción que suena en los créditos finales de Superman; es de rock

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, se estrenó este jueves 10 de julio en todas las salas de cine de Colombia, marcando un nuevo capítulo en la historia del icónico superhéroe de DC Comics.

Con David Corenswet como el nuevo Clark Kent, esta película busca mostrar una faceta distinta del “Hombre de Acero”, enfocándose en los valores que siempre lo caracterizaron: la verdad, la justicia y la bondad.

En esta oportunidad, Gunn tomó como inspiración los cómics clásicos de Grant Morrison y Mark Waid para darle al personaje un enfoque más esperanzador, alejándose del tono oscuro de versiones anteriores.

Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor acompañan a Corenswet en el reparto. La propuesta no solo busca revitalizar al personaje dentro del universo cinematográfico de DC, sino también presentarlo con una mirada más humana y cercana.

La canción de los créditos finales en Superman

Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue la música que suena al final de la película. En los créditos finales se escucha “Punkrocker”, una canción de la banda sueca Teddybears junto al legendario músico Iggy Pop.

“Punkrocker” fue lanzada originalmente por Teddybears en el año 2000, pero cobró más fuerza en 2006 gracias a una nueva versión con Iggy Pop, incluida en el álbum Soft Machine. Es esa versión la que Gunn eligió para cerrar la película.

Aunque Gunn es conocido por sus bandas sonoras cargadas de canciones, como en Guardianes de la Galaxia, esta vez optó por un enfoque más contenido: en los 129 minutos de duración de Superman, solo suenan dos canciones más además de Punkrocker: “Bring Me Sunshine” de Sophie Madeleine y “5 Years Time” de Noah and the Whale.

Además de Punkrocker, en los créditos también aparece una canción original compuesta especialmente para la película por una banda ficticia llamada The Mighty Crabjoys, parte del universo narrativo creado por el propio Gunn. Este grupo ya había sido mencionado en la serie animada Creature Commandos, disponible en HBO Max. La canción fue escrita por el director junto a los músicos Eric Nally y Devin Williams.