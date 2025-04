¿Cuál es la canción de rock más fácil de tocar en guitarra, según la IA? No es de Metallica

El rock se ha logrado consolidar como uno de los géneros musicales más escuchados a nivel mundial. Desde su nacimiento, ha evolucionado en diversos tipos de estilos, cada uno con un toque y particularidad especial. Sin embargo, algo en lo que todos estos subgéneros convergen es en el uso indispensable de la guitarra.

Este instrumento es sin lugar a duda uno de los más importantes dentro del género, ya que muchas canciones tienen riffs (melodías breves y repetitivas) o solos que son tocados con gran habilidad.

De hecho, muchos guitarristas de rock han cobrado gran popularidad y reconocimiento debido a sus solos complejos y rápidos. Bandas como Metallica, Led Zeppelin o Pink Floyd han creado canciones con partes muy técnicas que requieren años de práctica.

Sin embargo, no todo el rock es difícil de tocar. Existen canciones que, aunque son muy populares, tienen una estructura simple. Estas canciones suelen tener pocos acordes, cambios suaves y riffs que pueden aprenderse en poco tiempo. Por eso, son ideales para quienes están comenzando a tocar guitarra.

¿Cuál es la canción de rock más fácil de tocar en guitarra?

Según un análisis realizado por inteligencia artificial, la canción de rock más fácil de tocar en guitarra es “Smoke on the Water”, del grupo británico Deep Purple. Esta canción fue lanzada en 1972 y se ha convertido en una de las más reconocidas en la historia del rock. Su riff principal es tan famoso que muchas personas reconocen la canción con solo escucharlo.

Lo que hace que “Smoke on the Water” sea fácil de tocar es que su riff está construido por pocas notas, y estas se tocan en una sola cuerda o en dos como máximo. No hace falta saber muchos acordes ni mover mucho los dedos para lograr interpretarla. Además, no tiene cambios rápidos de ritmo ni técnicas avanzadas.

Esta canción es, de hecho, una de las más enseñadas en clases básicas de guitarra. Muchos profesores la usan porque es sencilla, pero también porque es entretenida y reconocible.