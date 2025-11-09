Cuál es la autopista más larga de Bogotá: Recorre la ciudad de norte a sur, ¿cuántos KM tiene?

Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad inmensa que nunca deja de sorprender. Con sus más de ocho millones de habitantes, su clima frío y su ritmo acelerado, la vida en la capital se mueve entre avenidas, montañas y ciclovías. Cada día, millones de personas se desplazan de un extremo a otro en una ciudad que combina historia, modernidad y caos vial, todo en un mismo escenario.

Desde las colinas orientales hasta los límites con Cundinamarca, Bogotá se extiende como una metrópoli que no para de crecer.

¿Cuál es la autopista más larga de Bogotá?

Entre sus múltiples vías, hay una que se roba el protagonismo por su longitud, su historia y su papel en la movilidad urbana: la Avenida Paseo de los Libertadores, más conocida por todos como la Autopista Norte.

Esta autopista es, sin duda, una de las arterias más importantes y largas de la capital. Recorre cerca de 18 kilómetros dentro del perímetro urbano, comenzando en el monumento a Los Héroes, donde se cruzan la Avenida Caracas y la Calle 80, y extendiéndose hacia el norte hasta llegar a la Calle 245, justo en el límite con el municipio de Chía. Desde ese punto, continúa como la carretera Bogotá–Tunja, formando parte del corredor de la Carretera Panamericana, que conecta al país con el norte de Sudamérica.

A lo largo de su recorrido, la Autopista Norte atraviesa localidades emblemáticas como Barrios Unidos, Chapinero, Usaquén y Suba, siendo una columna vertebral para el sistema TransMilenio, que cuenta con una troncal exclusiva sobre esta vía.

Aunque su nombre oficial —Avenida Paseo de los Libertadores o Avenida Carrera 45 (AK 45)— solo aplica desde la Calle 92 hasta la 245, los bogotanos la conocen en su totalidad como la Autopista Norte. Y no es para menos: esta vía no solo es una de las más largas de la ciudad, sino también una de las más transitadas.

Así, la autopista más larga de Bogotá no es solo un tramo de asfalto: es el reflejo del movimiento constante de una ciudad que nunca se detiene, una ruta que literalmente une el corazón de la capital con el resto del país.