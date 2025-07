La canción que Linkin Park no volverá a tocar en vivo porque es muy “triste”

Linkin Park está en plena gira mundial con una nueva formación. Luego de años sin actividad y tras la muerte de Chester Bennington en 2017, la banda volvió a los escenarios con Emily Armstrong, vocalista de Dead Sara, como nueva voz principal.

La gira, llamada From Zero World Tour 2025, lleva el nombre de su nuevo álbum From Zero. El grupo recorre distintas ciudades del mundo con nuevas canciones como “Up From The Bottom” y “Unshatter”, combinando material reciente con clásicos.

Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran un show en el estadio Wembley en Londres y su participación en la final de la UEFA Champions League en Múnich.

Colombia está incluida en esta gira. Linkin Park se presentará el 25 de octubre de 2025 en el escenario Vive Claro en Bogotá. El anuncio generó gran expectativa entre los seguidores, quienes esperaban el regreso de la banda desde hace varios años.

La canción que Linkin Park dejará de cantar en vivo

Durante esta nueva etapa, el grupo tomó la decisión de que ya no tocarán en vivo la canción “One More Light”. El tema formó parte del último disco que lanzaron junto a Chester Bennington en 2017.

Mike Shinoda explicó en una entrevista con The Guardian que la canción carga con un significado muy fuerte. “La escribimos para una mujer del sello con la que trabajábamos y que falleció. Después, el mundo la asoció con Chester. Y eso es demasiado triste para interpretarla en un escenario”, comentó.

Por esa razón, el grupo decidió dejar fuera esa canción del repertorio en vivo. Aunque sigue presente en el recuerdo de los fans, ya no será parte de los conciertos durante esta nueva gira.