Madre de Chester Bennington critica nueva etapa de Linkin Park: «Me siento traicionada»

Archivado en: •

A principios de este mes, Linkin Park sorprendió al mundo al anunciar su regreso oficial, siete años después del fallecimiento de Chester Bennington. En esta nueva etapa, la banda presentó a Emily Armstrong, vocalista de Dead Sara, como la encargada de tomar el lugar de Bennington en los escenarios.

El primer show de esta nueva alineación tuvo lugar el 11 de septiembre en Los Ángeles, y además, la banda confirmó que habían grabado un nuevo álbum con Armstrong. Sin embargo, la respuesta del público ha sido variada, con opiniones tanto a favor como en contra.

Le puede interesar: ¿Lo sabía? Esta es la verdadera razón por la que Linkin Park escogió su nombre

Madre de Chester Bennington habló de la nueva etapa de Linkin Park

Uno de los comentarios más impactantes provino de Susan Eubanks, madre de Chester Bennington, quien expresó su desacuerdo con la decisión de la banda. En una serie de entrevistas con Rolling Stone, Eubanks afirmó sentirse traicionada, ya que la banda había prometido mantenerla informada en caso de cualquier decisión relacionada con seguir adelante sin su hijo. «Me dijeron que, si alguna vez iban a hacer algo, me lo harían saber. No me lo hicieron saber», dijo con pesar.

Eubanks también mencionó que, a pesar de haberse cruzado en varias ocasiones con miembros de la banda, como Mike Shinoda y Joe Hahn, nunca le hablaron sobre la posibilidad de una reunión o de la incorporación de una nueva vocalista. Su sorpresa fue aún mayor al enterarse del anuncio a través de internet, lo que para ella fue un golpe inesperado. «Me enteré de que Emily Armstrong se unía a la banda en Google», recordó Eubanks, explicando lo doloroso que fue no haber sido informada directamente por los integrantes de Linkin Park.

Necesita saber: Linkin Park recibió fuertes críticas por reciente cambio a Chester Bennington en imágenes

Durante uno de los conciertos recientes, Mike Shinoda habló con entusiasmo sobre el regreso de la banda, diciendo: “Estamos encantados de volver a estar acá. No se trata de borrar el pasado. Se trata de empezar este nuevo capítulo hacia el futuro y de salir acá por todos y cada uno de ustedes”. No obstante, estas palabras no resonaron de la misma manera con Eubanks, quien considera que la banda está «intentando borrar el pasado» al interpretar las canciones que su hijo alguna vez cantó.

Hijo de Chester Bennington también criticó a Linkin Park

Por otro lado, el malestar no solo quedó en Eubanks. Jaime Bennington, uno de los hijos de Chester, también se pronunció sobre el tema. Utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su desacuerdo con la elección de Armstrong como la nueva vocalista y criticó duramente a Mike Shinoda por «borrar silenciosamente la vida y el legado de mi padre en tiempo real… durante el mes internacional de la prevención del suicidio». Jaime también señaló los polémicos vínculos de Armstrong con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo a Danny Masterson, quien fue condenado en 2023 por violación.

Ver también: Así puede ver completo el primer concierto de Linkin Park de su gira From Zero

Emily Armstrong hizo su debut oficial con Linkin Park en un concierto el 5 de septiembre, donde también se presentó el nuevo baterista Colin Brittain. Este show fue el inicio de una gira titulada «From Zero», que además marcó el lanzamiento del primer álbum de la banda desde la muerte de Bennington en 2017. Sin embargo, a pesar del entusiasmo por parte de algunos fans, para Eubanks fue una experiencia difícil. «Siento que están tratando de borrar el pasado», afirmó, refiriéndose a las interpretaciones de Armstrong sobre las canciones que Chester solía cantar.