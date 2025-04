Confirmado: un estadio en Argentina llevará el nombre del Papa Francisco

El fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, conocido en el mundo como el Papa Francisco, ha sacudido a la comunidad católica y también al universo del fútbol, donde su pasión por San Lorenzo de Almagro fue siempre evidente. Su muerte no solo deja un vacío espiritual para millones de fieles, sino que también despierta homenajes desde el deporte que tanto amó y acompañó a lo largo de su vida.

Desde su juventud en Buenos Aires, el sumo pontífice mostró su devoción por San Lorenzo, el club de sus amores, del cual fue socio y seguidor incondicional. En incontables ocasiones, Francisco se refirió a su afición por el “Ciclón” y a las historias que lo conectaron con su barrio, su gente y el fútbol argentino, deporte que consideraba parte de la cultura popular más genuina.

En las últimas horas, Marcelo Monetti, actual presidente de San Lorenzo, reveló una noticia que ya se perfila como uno de los homenajes más significativos en honor al Papa. El club construirá un nuevo estadio, y llevará el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Lo más emotivo del anuncio es que esta idea fue compartida en vida con el pontífice, quien aceptó con entusiasmo.

“Cuando le pregunté si estaba de acuerdo con que el nuevo estadio lleve su nombre hubo unos segundos de silencio y me dijo: ‘Pero claro’… Le conté cómo iba a ser y estuvo de acuerdo”, recordó Monetti, revelando la cercanía que siempre tuvo Francisco con los proyectos de la institución.

Pero esa charla no quedó solo en formalidades. Monetti añadió: “Lo vi muy emocionado… Ahí me contó que también jugaba baloncesto en San Lorenzo, algo que yo no sabía; a qué tribuna iba y cosas muy emotivas”. Una confesión que sorprendió a propios y extraños, al descubrirse otra faceta deportiva del Papa que pocos conocían.

¿Cómo será el estadio que rendirá homenaje al Papa Francisco?

El nuevo estadio se edificará en los terrenos históricos donde se levantó el mítico Gasómetro, en Boedo, el barrio porteño que vio nacer a San Lorenzo y donde el club escribió parte de su rica historia futbolística. Este ambicioso proyecto no solo representará un regreso a casa para los azulgranas, sino que además modernizará su infraestructura deportiva.

De acuerdo con Monetti, el futuro estadio será uno de los más avanzados de Argentina, destacándose por su diseño innovador y tecnología de última generación. Lo más simbólico es que se construirá en un corto periodo de tiempo, permitiendo así que el club recupere su identidad territorial y rinda homenaje a su hincha más célebre.

El fallecimiento de Francisco ha generado reacciones tanto en el ámbito deportivo como en el religioso. Este homenaje con su nombre en el estadio no solo inmortaliza su memoria en las tribunas de Boedo, sino que consolida su lugar como uno de los personajes más entrañables y humanos que ha tenido la historia moderna del Vaticano.

San Lorenzo, por su parte, continúa afinando detalles del proyecto, que se ha convertido en una prioridad institucional y en una promesa a sus socios, hinchas y a la memoria eterna de Jorge Mario Bergoglio, el Papa que jamás olvidó su camiseta azulgrana.