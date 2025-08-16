“Colombia, lo volviste a hacer”: bebé es registrada como “Chat Yipiti” en Córdoba

En el proceso de registrar a un bebé, algunos padres se inclinan por la creatividad, explorando opciones fuera de lo común. Aunque muchos optan por nombres tradicionales, otros deciden arriesgarse y ofrecer a sus hijos una identidad única.

Este es el caso de un reciente nacimiento en Cereté, Córdoba, que ha generado gran interés en las redes sociales y medios de comunicación: la niña recibió el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una elección que parece rendir homenaje a la inteligencia artificial, en particular a ChatGPT, el sistema conversacional que ha revolucionado la tecnología.

El pasado 15 de agosto, la noticia saltó a los titulares cuando se conoció que la bebé fue registrada oficialmente a las 9:15 p. m. con un nombre que no solo es inusual, sino que también hace referencia directa a la tecnología de vanguardia.

“Chat Yipiti” no tiene precedentes en Colombia y, por ahora, parece ser una excepción dentro de los registros civiles del país, lo que ha despertado el debate sobre las tendencias de nombres en la era digital.

Nombres originales en Colombia

Este curioso nombre se suma a una larga lista de registros originales en Colombia, un país donde la creatividad de los padres se refleja a menudo en los nombres de sus hijos. En años recientes, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha revelado una serie de nombres que van desde lo sorprendente hasta lo completamente innovador, como Arte, Tea, Ebenezer, Gaspar y Mafalda. Estos nombres, aunque no son necesariamente comunes, representan una nueva ola de opciones para los recién nacidos, que se alejan de los estándares tradicionales.

Aunque los padres tienen libertad para elegir el nombre que deseen para su hijo, la Registraduría ha subrayado que, en casos excepcionales, tiene la facultad de rechazar aquellos que puedan afectar la dignidad del niño o generar situaciones de matoneo. Ejemplos de nombres que han sido rechazados incluyen Miperro, Satanás y Warnerbro, los cuales fueron considerados inapropiados para el bienestar del menor.

En el caso de Chat Yipiti, no se ha reportado ninguna objeción legal, lo que sugiere que, por ahora, el nombre cumple con los requisitos establecidos.

