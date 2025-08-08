Calendario Liga BetPlay 2025: Próximas fechas y horarios para fin de semana del 8 al 10 de agosto

El campeonato de primera División Mayor del Fútbol Colombiano juega su sexta fecha este fin de semana, con grandes emociones para todos los amantes del deporte. Desde el 7 de agosto inició la jornada que presentó algunas modificaciones, por algunos problemas de orden público en Boyacá.

Por lo tanto, el partido de Boyacá Chico vs. Equidad que se tenía programado inicialmente para jugar este 8 de agosto se tuvo que reprogramar, según lo dio a conocer la DIMAYOR a través de sus canales oficiales.

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al paro minero que se está desarrollando en Boyacá”, anunciaron.

Los demás partidos que se tiene programados para esta fecha se jugarán con total normalidad hasta el próximo domingo 10 de agosto de 2025. Todos los equipos buscan sumar los tres puntos y subir posiciones en la tabla.

Cabe resaltar que al momento, Pasto, Envigado, Bucaramanga, América, Once Caldas y Millonarios les hace falta de a una o dos fechas por jugar, fuera de las que se llevará a cabo este fin de semana. Por lo tanto, las posiciones se pueden mover de manera sorpresiva en los próximos días, una vez se repongan los juegos.

Junior es quien lidera la tabla con tres puntos, seguido de llaneros con 11 puntos; Fortaleza y Santa Fe 9; Atlético Nacional 8; Medellín, Deportivo Pereira y Tolima con 7. Millonarios se encuentra de últimas sin acumular puntos, pero con tan solo tres partidos, por lo que las posibilidades de ganar posiciones son muy altas.

Jueves 7 de agosto

Unión Magdalena vs. Pasto – Estadio Sierra Nevada – 6:00 p.m

Viernes 8 de agosto

Atlético Nacional vs. Alianza – Estadio Atanasio Girardot – 3:30 p.m

Millonarios vs. Deportivo Cali – Estadio El Campin – 7:30 p.m

Sábado 9 de agosto

Once Caldas vs. Águilas Doradas – Estadio Palogrande – 3:00 p.m

América de Cali vs. Tolima – Estadio Olímpico Pascual Guerrero – 5:15 p.m

Bucaramanga vs. Santa Fe – Estadio Américo Montanini – 7:30 p.m

Domingo 10 de agosto