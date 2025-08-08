Millonarios vs Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en Liga BetPlay 2025-II

Millonarios vs Deportivo Cali será uno de los partidos que tomará el foco de atención del fútbol colombiano en este viernes 8 de agosto. Los ‘embajadores’ buscarán su primera victoria en la Liga BetPlay 2025-II.

Luego de un difícil inicio en el que ha cosechado 3 derrotas, el equipo capitalino buscará levantar cabeza, en una oportunidad clave para enderezar su rumbo.

Más noticias: ¿Quién es Edwin Mosquera? Millonarios lo oficializó como primer fichaje para el 2025-II

Por ello, aquí les contamos los detalles de este partido, además de dónde y desde que hora podré verlo en vivo.

Millonarios se enfrenta al Deportivo Cali

El semestre 2025-II ha implicado vientos de cambio para Millonarios. El club de la capital ha tenido que afrontar la salida de varios jugadores clave en su plantilla.

Jugadores de la talla de Radamel Falcao, Álvaro Montero o Daniel Cataño salieron del club, lo que ha complicado el inicio deportivo.

Del mismo modo, Millonarios ha tenido que lidiar con la baja de piezas clave como Leonardo Castro y Mackalister Silva, ambos por lesión.

Aun así, los hinchas y el cuerpo técnico confían plenamente en que el equipo ‘albiazul’ se reponga de esta situación, y el primer paso puede ser este choque ante el Deportivo Cali.

Más noticias: Nueva camiseta de Millonarios 2025 ¿dónde conseguirla? Precio y link de tienda

El equipo ‘azucarero’ también llega con la necesidad de ganar, luego de sufrir una reciente goleada ante Llaneros, y solo conseguir un triunfo en su inicio.

Ante esto, el escenario plantea a 2 equipos que llegan con la necesidad de ganar, especialmente para mejorar su posición en la tabla.

Por el momento el rumbo de la Liga BetPlay 2025-II marca la siguiente clasificación:

1- Junior de Barranquilla – 13 puntos

2- Llaneros – 11 puntos

3- Fortaleza – 9 puntos

4- Independiente Santa Fe – 9 puntos

5- Atlético Nacional – 8 puntos

6- Independiente Medellín – 7 puntos

7- Deportivo Pereira – 7 puntos

8- Deportes Tolima – 7 puntos

9- Deportivo Pasto – 5 puntos

10- Envigado – 5 puntos

11- Boyacá Chico – 5 puntos

12- Alianza – 5 puntos

13- La Equidad – 5 puntos

14- Deportivo Cali – 5 puntos

15- Unión Magdalena – 5 puntos

16- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

17- América de Cali – 4 puntos

18- Ríonegro Águilas – 3 puntos

19- Once Caldas – 1 punto

20- Millonarios – 0 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO

En caso de que quiera seguir este encuentro, les contamos que el inicio está pautado este 8 de agosto desde las 7:30 p.m.

Si desea ver el choque en vivo, podrá hacerlo a través de la señal de Win Sports+.