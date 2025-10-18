Bayern Munich vs Borussia Dortmund: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en el clásico de Alemania

Bayern Munich vs Borussia Dortmund será uno de los partidos que detendrá el mundo del fútbol, en lo que es el primer ‘clásico de Alemania’ de Luis Díaz. El colombiano se medirá al máximo rival de su club en un choque clave.

Las actuaciones de Díaz han sido resaltadas y agradecidas por parte de los fanáticos del club bávaro, pero, también esperan que ‘Lucho’ destaque en estos partidos de escenario grande.

Para que no se pierda este auténtico ‘partidazo’ del fútbol en Europa, aquí les contamos los detalles de este choque que pondrá las emociones del balompié alemán al rojo vivo.

Así llega Luis Díaz a su primer clásico en Alemania

La llegada de Luis Díaz al Bayern Munich fue uno de los grandes movimientos del fútbol europeo en verano. El colombiano abandonó Liverpool luego de varios años fructíferos en los que demostró su talento.

Desde su arrivo, Díaz ha demostrado su desequilibrio y poderío ofensivo, con tantos y asistencias destacadas en la Bundesliga, en choques en los que se ha medido a equipos de la talla de: Eintracht de Frankfurt, Werder Bremen, Hoffenheim y más.

Aun así, Luis Díaz se enfrentará este fin de semana a su primer choque de talla grande en Alemania. Este extremo será parte del partido entre Bayern Munich y Borussia Dortmund, el clásico más grande de este país.

Hasta el momento, el líder es el Bayern Munich, quien se mantiene invicto con 6 victorias en este torneo. Sin embargo, su perseguidor directo es justamente el Borussia Dortmund, a tan solo 4 puntos, por lo que el resultado de este choque es vital. Del mismo modo, el tercer puesto le corresponde por ahora el Red Bull Leipzig, quien acumula 13 unidades.

Cabe recordar que ambos equipos llegan con una larga preparación para dicho partido, debido al parón por fecha FIFA que se presentó durante este mes de octubre.

Hora y dónde ver EN VIVO Bayern Munich vs Borussia Dortmund

En caso de que quiera seguir este partido al detalle, les contamos que está estipulado para llevarse a cabo este 18 de octubre, y su puntapié inicial será a las 11:30 a.m.

Si desea verlo, puede hacerlo a través de la señal de ESPN y Disney+.