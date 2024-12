La extraña historia de Axl Rose que dio origen a ‘Welcome To The Jungle’ de Guns N’ Roses

Axl Rose es sumamente reconocido en el mundo, gracias al éxito de canciones como ‘Welcome To The Jungle’ o más composiciones dentro de Guns N’ Roses.

Desde el inicio de su trayectoria como cantante, Axl ha sido capaz de cautivar a propios y extraños gracias a su talento para interpretar, y su voz inconfundible.

Rose dio su salto a la fama desde el ‘Appetite For Destruction’, gracias a su interpretación de canciones históricas como ‘Sweet Child O’ Mine’, o ‘Nightrain’.

Sin embargo, una de las canciones insigne, no solo para Guns N’ Roses, sino para la vida de Axl es ‘Welcome To The Jungle’.

La historia que originó ‘Welcome To The Jungle’

Este éxito fue compuesto a partir de una curiosa historia que vivió Rose en sus inicios, y aquí se la contamos.

Luego de una difícil relación entre Axl Rose y su familia, el histórico cantante optó por salir de Lafayette, Indiana, lugar donde había nacido.

Rose tomó rumbo a varias ciudades, como lo fueron Los Angeles o Nueva York, basado en su deseo de querer estar en una banda con éxito musical.

Justamente en esa última ciudad, Axl y un amigo tuvieron un encuentro con un habitante de calle. Al momento de verlos bajar de su bus les dijo la mítica frase perteneciente a la canción:

«You know where you are? You’re in the jungle baby; you’re gonna die!», esta frase inspiró a Axl.

Incluso, esa misma combinación de palabras es la que suele utilizar Rose a la hora de presentar esta canción en vivo.

Tiempo después, Rose completaría esta canción en Seattle, a partir de la forma en que percibía la ciudad.

En cuanto a la parte musical, esta canción contó con la participación del resto de integrantes, los cuales unificaron sus ideas para crear una melodía inolvidable.

Lo cierto es que esta canción se convirtió en un completo éxito. Incluso, a día de hoy, más de 30 años después de la salida del ‘Appetite For Destruction‘ sigue siendo un himno.

Actualmente, Guns N’ Roses continúa con esta canción en su setlist cada vez que sale de tour. Esta al igual que muchas otras, es considerada una de las infaltables de esta banda, y del rock de los ’80’s.