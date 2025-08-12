Atlético Nacional vs Sao Paulo: hora y dónde ver EN VIVO al ‘verdolaga’ en la Copa Libertadores

Atlético Nacional vs Sao Paulo será uno de los partidos claves en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo paisa buscará empezar con el pie derecho en esta eliminatoria, ante un rival de categoría.

Particularmente, los ‘verdolagas’ fueron de los equipos más destacados de la fase de grupos. Sin embargo, deberá replicar eso en el periodo de eliminación.

En este caso, les contamos los detalles del partido de ida, incluida la hora y dónde podrá verlo en vivo, para que no se lo pierda.

Atlético Nacional busca dominar en la Copa Libertadores

Después de un largo periodo de descanso, la Copa Libertadores está de vuelta. Esta competencia continental volverá a premiar al mejor equipo de Sudamérica.

Varios equipos protagonizarán los octavos de final, a partir de este 12 de agosto, con el puntapié inicial de una nueva etapa de este torneo.

Los choques de esta fase están divididos de la siguiente manera:

– Fortaleza vs Vélez Sársfield

– Atlético Nacional vs Sao Paulo

– Peñarol vs Racing Club

– Cerro Porteño vs Estudiantes de la Plata

– Flamengo vs Internacional de Porto Alegre

– Botafogo vs Liga de Quito

– Libertad vs River Plate

– Universitario vs Palmeiras

Los choques de ida se jugarán desde este 12 de agosto hasta el próximo 14. Mientras que el cierre de esta fase será entre el 19 y el 21 de este mismo mes.

Justo hoy le toca el turno a Atlético Nacional. Los de Javier Gandolfi buscarán dar el todo por el todo, para sobrepasar a un rival de talla internacional.

El equipo que tendrá enfrente es, nada más y nada menos que, Sao Paulo de Brasil, uno de los equipos de mayor tradición en Sudamérica.

Este club ‘carioca’ llega a los octavos de final luego de superar una fase de grupos con Libertad, Alianza Lima y Talleres de Córdoba.

En dicha etapa, el equipo brasileño acumuló 14 puntos, e incluso logró salir invicto de sus 6 partidos disputados, por lo que llega con el papel de favorito a las eliminatorias.

Por otro lado, en su campeonato local, Sao Paulo se posiciona en el séptimo puesto, con un total de 28 puntos, a 12 del liderato comandado por Flamengo.

Sin lugar a dudas, será un choque de titanes entre colombianos y brasileños.

Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs Sao Paulo

Este partido está pautado para llevarse a cabo este 12 de agosto. El encuentro dará inicio a las 7:30 p.m.

En caso de que desea verlo EN VIVO, les contamos que puede hacerlo a través de la señal de ESPN.