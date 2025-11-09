Kevin Mier sufre grave lesión y preocupa a la Selección Colombia y a Cruz Azul

La Jornada 17 de la Liga MX dejó una de las escenas más preocupantes del torneo: Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, salió lesionado en el cierre del primer tiempo frente a Pumas UNAM, en un duelo que terminó 2-3 a favor del conjunto universitario.

La lesión del guardameta encendió las alarmas en el entorno cementero y mantiene en vilo el futuro inmediato del equipo, que pelea por un lugar en la Liguilla de la Liga MX.

Un golpe que paralizó el estadio

Todo ocurrió en una jugada aparentemente inofensiva. Mier se disponía a despejar el balón cuando Adalberto Carrasquilla, mediocampista panameño de Pumas, se barrió con fuerza intentando bloquear el envío.

El impacto fue directo y violento: los taches de Carrasquilla golpearon la pierna izquierda del arquero, quien cayó al césped con claros gestos de dolor. De inmediato, el cuerpo médico de Cruz Azul ingresó para atenderlo, mientras sus compañeros miraban con preocupación. El silencio se apoderó del estadio cuando Mier abandonó el campo entre aplausos, apoyado en muletas y con el rostro desencajado. Andrés Gudiño ingresó en su lugar para completar el partido.

Polémica arbitral y reclamos al VAR

La jugada generó una fuerte controversia. El árbitro central Fernando Hernández mostró solo tarjeta amarilla a Carrasquilla, decisión que indignó a jugadores y cuerpo técnico cementero.

A pesar de que la acción fue revisada por el VAR, el videoarbitraje no consideró que existiera una agresión grave, lo que desató críticas tanto de los comentaristas como de la afición. En redes sociales, hinchas de Cruz Azul exigieron una sanción ejemplar al jugador de Pumas y cuestionaron la falta de criterio arbitral.

Preocupación total en Cruz Azul

Horas después del partido, la incertidumbre creció. Aunque el club no ha emitido un parte médico oficial, diversas fuentes cercanas aseguran que existe una “sospecha de fractura de tibia” en la pierna izquierda del guardameta.

Si se confirma la lesión, Kevin Mier quedaría fuera no solo del Play-In o la Liguilla, sino también de buena parte del próximo torneo, representando un durísimo golpe deportivo y anímico para La Máquina.

Por ahora, el vestidor de Cruz Azul se mantiene en silencio, mientras la afición espera noticias positivas sobre el arquero que, hasta antes del accidente, era una de las figuras más sólidas del campeonato.