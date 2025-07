Así sonaron Olivia Rodrigo y Robert Smith en Glastonbury con dos himnos eternos de The Cure

El Festival de Glastonbury 2025 se despidió con una de las actuaciones más comentadas del año. Olivia Rodrigo, la joven estrella del pop estadounidense, deslumbró al público británico al presentarse como cabeza de cartel en el icónico Pyramid Stage y, como si eso no fuera suficiente, sorprendió con una aparición especial del legendario Robert Smith, líder de la mítica banda The Cure.

Durante la segunda mitad de su show, Rodrigo interrumpió su set para hablar directamente al público y expresar su admiración por una de las figuras más influyentes del rock alternativo: “Quizás el mejor compositor nacido en Inglaterra y un ídolo personal. Me encanta Inglaterra y sus bandas como The Cure, que me hicieron enamorarme de Inglaterra”. Con esas palabras, dio paso a uno de los momentos más emotivos del festival, cuando Smith subió al escenario con su distintiva estética, luciendo una sudadera con lentejuelas.

Le puede interesar: ¿Cuándo saldrá? Robert Smith reveló detalles del nuevo álbum de The Cure

Juntos interpretaron dos de los himnos más icónicos de The Cure: ‘Just Like Heaven’, lanzado en 1987, y ‘Friday I’m In Love, de 1992. La química entre ambos fue evidente desde el primer acorde, y la audiencia respondió con entusiasmo, coreando cada palabra y celebrando este encuentro generacional con ovaciones y aplausos.

The Cure's Robert Smith joins Olivia Rodrigo for ‘Friday I’m in Love’ at Glastonburypic.twitter.com/lBYqIVYo3J — BrooklynVegan (@brooklynvegan) June 29, 2025

Robert Smith and Olivia Rodrigo also played The Cure's 'Just Like Heaven' at Glastonburypic.twitter.com/UEglfAMKPL — BrooklynVegan (@brooklynvegan) June 29, 2025

El recital de Rodrigo, de 90 minutos de duración, fue una muestra de su madurez artística y su creciente dominio del escenario. Dividió su repertorio entre los temas más populares de sus dos discos, Sour (2021) y Guts (2023). Canciones como ‘Brutal’, ‘Drivers License’ y ‘Get Him Back!’ sonaron con fuerza y fueron recibidas con fervor por los miles de asistentes que llenaron el campo frente al escenario principal.

Necesita saber: Robert Smith revela la canción perfecta de The Cure: “Todos los sonidos encajaron”

Este no fue el debut de la cantante en Glastonbury. En 2022, ya había dejado su marca cuando se presentó en el Other Stage junto a Lily Allen. Pero esta vez, su consagración fue total. Al compartir cartel con nombres como The 1975, Rod Stewart, Charli XCX, Doechii y Franz Ferdinand, Olivia demostró que su lugar entre los grandes está más que ganado.

El Glastonbury Festival 2025, celebrado del 25 al 29 de junio, reunió a más de 200,000 asistentes y fue, para muchos artistas, el evento más multitudinario de sus carreras. La colaboración entre Rodrigo y Smith quedará registrada como una de las actuaciones más icónicas de esta edición, uniendo el pop contemporáneo con las raíces del post-punk británico en una noche mágica que celebró el poder atemporal de la música.

Más noticias

Las canciones de rock que fueron escritas sobre septiembre: The Cure en la lista