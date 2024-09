Las canciones de rock que fueron escritas sobre septiembre: The Cure en la lista

Archivado en: • •

Septiembre ha sido para muchos artistas una fuente inagotable de inspiración. Es un mes que marca el final del verano, la transición hacia el otoño y el cierre de ciclos o el inicio de nuevos caminos. El cambio estacional parece despertar sentimientos de nostalgia, reflexión e incluso tristeza, lo que se sabe es que esto se ha traducido en una larga lista de canciones memorables dedicadas a este mes.

Es por eso que queremos recordar algunas de las mejores canciones de rock y otros géneros que se han publicado para esta época del año y que, de alguna manera, hablan de este periodo de transición.

Posiblemente una de las canciones más icónicas que hacen referencia directa a septiembre es ‘Wake Me Up When September Ends’ de Green Day. Se convirtió en un himno, aunque la canción tiene tintes personales, ya que Billie Joe Armstrong la escribió en honor a su padre, quien falleció en septiembre de 1982. Es una de las favoritas de los fanáticos por la capacidad que tiene de capturar el sentimiento de melancolía que muchos asocian con este mes.

Aunque no menciona septiembre explícitamente, ‘The Last Day of Summer’ de The Cure,encapsula el sentimiento que muchos experimentan durante este mes. La canción, publicada en el álbum ‘Bloodflowers’ de 2000, refleja la sensación de pérdida y nostalgia que trae consigo el final del verano.

Earth, Wind & Fire – ‘September’

Aunque Earth, Wind & Fire no hace parte de la escena del rock, ‘September’ merece una mención especial por su influencia en la música. Esta canción, lanzada en 1978, es un alegre recordatorio de que septiembre no siempre tiene que estar cargado de tristeza. Al contrario, es una celebración de los recuerdos felices, una oda a la vida y a los momentos especiales. Si bien su ritmo es más cercano al funk, ha sido una referencia obligada en todo tipo de listas musicales.

Otra canción de Green Day que resuena en septiembre, aunque no menciona el mes, es ’21 Guns’. Publicada en 21st Century Breakdown en 2009, esta canción habla de la lucha interna y el desánimo, temas que se alinean con el sentimiento de agotamiento que puede traer el final del verano y el inicio del otoño. Su estilo épico y emotivo encaja perfectamente con el estado de ánimo de septiembre.

Por: Emily Camargo Bolaño