Así quedó la tabla de la Champions League luego del debut de Luis Díaz con el Bayern Munich
La Champions League dio inicio a una nueva temporada para el deleite de los amantes del balompié en el continente europeo.
Luis Díaz fue uno de los protagonistas en la escena futbolística de este 17 de septiembre. El colombiano debutó en la Champions League, en un partido que vivió grandes emociones entre el Bayern Munich y el Chelsea.
Luego de un largo encuentro, el marcador se decantó para el equipo alemán, el cual se impuso por un marcador de 3-1 en condición de local.
Esto impuso un gran dominio por parte de los bávaros, los cuales superaron de manera notable a un equipo de gran peso como el Chelsea.
La Liga de Campeones de la UEFA inició por todo lo alto en la campaña 2025-26. Luego de la coronación del Paris Saint-Germain hace 1 año, los equipos volverán a la carga por la máxima corona del fútbol europeo.
Varios clubes se han reforzado, y han cambiado piezas para mejorar su desempeño. De hecho, uno de estas modificaciones fue protagonizada por Luis Díaz, el cual se movió desde el Liverpool hacia el Bayern Munich.
El colombiano ha empezado con el pie derecho, y su desempeño en el equipo alemán ha recibido varios halagos.
En este caso, el turno le tocó en la Champions League, y su club sumó de 3 ante el Chelsea. Con este resultado, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
1- Paris Saint-Germain – 3 puntos
2- Union Saint-Gilloise – 3 puntos
3- Bayern Munich – 3 puntos
4- Arsenal – 3 puntos
5- Inter de Milán – 3 puntos
6- Qarabag – 3 puntos
7- Liverpool – 3 puntos
8- Real Madrid – 3 puntos
9- Tottenham – 3 puntos
10- Borussia Dortmund – 1 punto
11- Juventus – 1 punto
12- Bodo/Glimt – 1 punto
13- Slavia Praha – 1 punto
14- Olympiacos – 1 punto
15- Pafos – 1 punto
16- Barcelona – 0 puntos
17- Bayer Leverkusen – 0 puntos
18- Club Brugge – 0 puntos
19- Eintracht Frankfurt – 0 puntos
20- Copenhagen – 0 puntos
21- Galatasaray – 0 puntos
22- Kairat – 0 puntos
23- Manchester City – 0 puntos
24- AS Monaco – 0 puntos
25- Napoli – 0 puntos
26- Newcastle United – 0 puntos
27- Sporting de Portugal – 0 puntos
28- Atlético de Madrid – 0 puntos
29- Benfica – 0 puntos
30- Olympique Marseille – 0 puntos
31- Villarreal – 0 puntos
32- Chelsea – 0 puntos
33- PSV Eindhoven – 0 puntos
34- Ajax – 0 puntos
35- Athletic Club – 0 puntos
36- Atalanta – 0 puntos
Cabe recordar que varios equipos aun no ven acción, por lo que completarán la jornada el próximo 18 de septiembre.
