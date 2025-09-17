Así quedó la tabla de la Champions League luego del debut de Luis Díaz con el Bayern Munich

Luis Díaz fue uno de los protagonistas en la escena futbolística de este 17 de septiembre. El colombiano debutó en la Champions League, en un partido que vivió grandes emociones entre el Bayern Munich y el Chelsea.

Luego de un largo encuentro, el marcador se decantó para el equipo alemán, el cual se impuso por un marcador de 3-1 en condición de local.

Esto impuso un gran dominio por parte de los bávaros, los cuales superaron de manera notable a un equipo de gran peso como el Chelsea.

La llegada de Luis Díaz al Bayern Munich

La Liga de Campeones de la UEFA inició por todo lo alto en la campaña 2025-26. Luego de la coronación del Paris Saint-Germain hace 1 año, los equipos volverán a la carga por la máxima corona del fútbol europeo.

Varios clubes se han reforzado, y han cambiado piezas para mejorar su desempeño. De hecho, uno de estas modificaciones fue protagonizada por Luis Díaz, el cual se movió desde el Liverpool hacia el Bayern Munich.

El colombiano ha empezado con el pie derecho, y su desempeño en el equipo alemán ha recibido varios halagos.

Así quedó la tabla de la Champions League

En este caso, el turno le tocó en la Champions League, y su club sumó de 3 ante el Chelsea. Con este resultado, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Paris Saint-Germain – 3 puntos

2- Union Saint-Gilloise – 3 puntos

3- Bayern Munich – 3 puntos

4- Arsenal – 3 puntos

5- Inter de Milán – 3 puntos

6- Qarabag – 3 puntos

7- Liverpool – 3 puntos

8- Real Madrid – 3 puntos

9- Tottenham – 3 puntos

10- Borussia Dortmund – 1 punto

11- Juventus – 1 punto

12- Bodo/Glimt – 1 punto

13- Slavia Praha – 1 punto

14- Olympiacos – 1 punto

15- Pafos – 1 punto

16- Barcelona – 0 puntos

17- Bayer Leverkusen – 0 puntos

18- Club Brugge – 0 puntos

19- Eintracht Frankfurt – 0 puntos

20- Copenhagen – 0 puntos

21- Galatasaray – 0 puntos

22- Kairat – 0 puntos

23- Manchester City – 0 puntos

24- AS Monaco – 0 puntos

25- Napoli – 0 puntos

26- Newcastle United – 0 puntos

27- Sporting de Portugal – 0 puntos

28- Atlético de Madrid – 0 puntos

29- Benfica – 0 puntos

30- Olympique Marseille – 0 puntos

31- Villarreal – 0 puntos

32- Chelsea – 0 puntos

33- PSV Eindhoven – 0 puntos

34- Ajax – 0 puntos

35- Athletic Club – 0 puntos

36- Atalanta – 0 puntos

Cabe recordar que varios equipos aun no ven acción, por lo que completarán la jornada el próximo 18 de septiembre.