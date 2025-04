Aparece video inédito de Brian Johnson cantando ‘Hold the Line’ de Toto: así suena

Un video inédito de Brian Johnson, vocalista de AC/DC, interpretando ‘Hold the Line’ de Toto ha comenzado a circular masivamente en redes sociales, sorprendiendo a miles de fanáticos del rock clásico. Aunque muchos pensaron en un montaje, la grabación es auténtica y corresponde a una actuación en vivo registrada en 2001, tras la finalización de la gira Stiff Upper Lip de AC/DC.

El insólito momento se remonta a septiembre de ese año, cuando Johnson decidió realizar una breve serie de conciertos con Geordie II, una banda que formó para rendir tributo a su primer grupo, Geordie, con el que había iniciado su carrera musical antes de incorporarse a AC/DC en 1980, tras la muerte de Bon Scott.

La historia detrás del video de Brian Johnson interpretando ‘Hold The Line’

Durante esa gira alternativa, Geordie II ofreció seis conciertos en pequeños recintos del noreste de Inglaterra. Se presentaron dos veces en Newcastle y posteriormente en Hebburn, Stanley, South Shields y Middlesbrough. Las salas tenían una capacidad promedio de entre 800 y 1.000 personas, lo que permitió una experiencia cercana y directa con el público.

El repertorio estuvo compuesto por una combinación de versiones de clásicos del rock y algunas canciones vinculadas al repertorio de Geordie. Se incluyeron temas como ‘Rock and Roll’ y ‘Black Dog’ de Led Zeppelin, ‘Since You’ve Been Gone’ de Rainbow y ‘Whole Lotta Rosie’ de AC/DC. También interpretaron ‘We Gotta Get Out Of This Place’ de The Animals y ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’, popularizada por Nina Simone. Entre los temas propios se destacaron ‘Can You Do It’ y la canción tradicional ‘Wor Geordie’s Lost His Liggie’, presente en el álbum debut de Geordie, Hope You Like It (1973).

La gran sorpresa de aquella noche fue la interpretación de ‘Hold the Line’ de Toto. Johnson, con una camiseta del Newcastle United, ofreció una versión completamente inesperada, alejada de su característico estilo vocal, pero cargada de fuerza y presencia escénica. El contraste entre su voz áspera y la melodía original del tema generó un momento único.

En el escenario, Brian estuvo acompañado por el guitarrista Derek Rootham, el bajista Dave Robson y el baterista Dave Whittaker, ninguno de los cuales pertenecía a la formación original de Geordie.

El video, hasta ahora desconocido para el gran público, ha cobrado relevancia en 2025 gracias a su difusión en plataformas como TikTok y YouTube.