¿AC/DC vendrá a Colombia en 2026? Estas serían las posibilidades de verlos en vivo

Los fanáticos de AC/DC en Colombia sueñan con poder ver a la banda en el país. Esta agrupación es una de las más deseadas en los últimos años, gracias a la potencia que prometen sus shows, y su estilo inconfunduible.

Actualmente, la agrupación de Angus Young se prepara para una vuelta de su tour ‘Power Up’ en el año de 2026, y los fans esperan una pasada por Sudamérica.

Por eso, en este caso les hablaremos sobre las posibilidades de que esta banda llegue a Colombia en el próximo año que ya promete grandes emociones para los amantes del rock.

¿AC/DC llegará a Colombia en 2026?

Tal y como ha sido en el 2024 y el 2025, el rock se prepara para tomar Colombia con varios shows imperdibles. Bandas de la talla de Korn, My Chemical Romance o Avenged Sevenfold preparan conciertos en el país.

Sin embargo, hay una banda que es soñada por miles de fanáticos y que podría pasar por el país en el próximo año y se trata de AC/DC.

La legendaria agrupación con éxitos de la talla de ‘T.N.T.’ o ‘Highway To Hell’ no ha pasado nunca por Colombia, e incluso su ausencia por países como Argentina o Brasil ha sido de más de 10 años.

Sin embargo, esto estaría pronto a llegar a su fin. Según reveló el periodista brasileño José Norberto Flesch AC/DC llegará a Brasil en marzo del próximo año 2026.

Esto claramente emocionó a todo el continente, especialmente por la confirmación de que la banda también llegaría a Buenos Aires y Santiago.

AC/DC NO BRASIL!



São Paulo – março de 2026!



Turnê terá shows também em Buenos Aires e Santiago.



Mais informações em breve. — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 17, 2025

Aun así, los amantes de esta banda en Colombia cruzan los dedos con poder ver a la agrupación en el país. Sin dudas, esta revelación aumenta las posibilidades de que la banda haga un tour por Sudamérica con Colombia incluida.

Sin embargo, al menos por el momento, no existe información clara que indique que esto efectivamente sucederá de cara al próximo año de 2026.

Por ahora, quedará esperar a próximos anuncios de la banda, en los cuales se revelen nuevas fechas de una vuelta de su tour ‘Power Up’, con el que han estremecido Europa y más lugares del mundo.