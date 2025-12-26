⁠Epic Games Store Navidad 2025: todos los juegos gratis hasta la fecha y calendario

Epic Games Store ya lanzó su esperada promoción navideña, una de las más populares entre los jugadores de PC. Desde Navidad y hasta los primeros días de enero, la tienda digital está regalando un juego gratuito cada día, disponible solo durante 24 horas. Una vez reclamado, el título queda guardado para siempre en la biblioteca del usuario.

Con esta campaña especial, Epic deja de lado su habitual juego semanal y apuesta por un calendario diario pensado para la época de fin de año. La iniciativa incluye un total de 17 juegos gratuitos, entre títulos ya confirmados y otros que se irán revelando como “juegos misteriosos” con el paso de los días. Todos los lanzamientos se activan a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

Hasta el momento, la promoción ya ha entregado varios juegos destacados y continúa avanzando, convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas de la temporada para quienes juegan en PC.

Juegos GRATIS de Epic Games Store

A continuación, el listado completo de los juegos gratuitos que ya se han ofrecido y los que llegarán en los próximos días dentro de la promoción navideña:

12 al 18 de diciembre: Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy 18 al 19 de diciembre: Jotunnslayer: Hordes of Hel

Jotunnslayer: Hordes of Hel 19 al 20 de diciembre: Eternights

Eternights 20 al 21 de diciembre: Blood West

Blood West 21 al 22 de diciembre: Sorry We’re Closed

Sorry We’re Closed 22 al 23 de diciembre: Paradise Killer

Paradise Killer 23 al 24 de diciembre: Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night 24 al 25 de diciembre: The Callisto Protocol (disponible actualmente)

The Callisto Protocol (disponible actualmente) 25 al 26 de diciembre: Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium: The Final Cut 26 al 27 de diciembre: Juego misterioso #10

Juego misterioso #10 27 al 28 de diciembre: Juego misterioso #11

Juego misterioso #11 28 al 29 de diciembre: Juego misterioso #12

Juego misterioso #12 29 al 30 de diciembre: Juego misterioso #13

Juego misterioso #13 30 al 31 de diciembre: Juego misterioso #14

Juego misterioso #14 31 de diciembre al 1 de enero: Juego misterioso #15

Juego misterioso #15 1 al 2 de enero: Juego misterioso #16

Juego misterioso #16 2 al 3 de enero: Juego misterioso #17

Los usuarios solo deben ingresar a Epic Games Store cada día, reclamar el juego activo dentro del plazo de 24 horas y quedará disponible de forma permanente en su cuenta. Con este calendario, la plataforma vuelve a apostar fuerte por la Navidad y por ampliar la biblioteca de juegos de millones de jugadores.