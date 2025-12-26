Epic Games Store Navidad 2025: todos los juegos gratis hasta la fecha y calendario
A partir de Navidad, los usuarios tienen 24 horas cada día para descargar un juego de Epic Games de forma gratuita.
A partir de Navidad, los usuarios tienen 24 horas cada día para descargar un juego de Epic Games de forma gratuita.
Epic Games Store ya lanzó su esperada promoción navideña, una de las más populares entre los jugadores de PC. Desde Navidad y hasta los primeros días de enero, la tienda digital está regalando un juego gratuito cada día, disponible solo durante 24 horas. Una vez reclamado, el título queda guardado para siempre en la biblioteca del usuario.
Con esta campaña especial, Epic deja de lado su habitual juego semanal y apuesta por un calendario diario pensado para la época de fin de año. La iniciativa incluye un total de 17 juegos gratuitos, entre títulos ya confirmados y otros que se irán revelando como “juegos misteriosos” con el paso de los días. Todos los lanzamientos se activan a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).
Le puede interesar: ‘Call of Duty’ y más videojuegos legendarios de Vince Zampella: ¿Dónde jugarlos?
Hasta el momento, la promoción ya ha entregado varios juegos destacados y continúa avanzando, convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas de la temporada para quienes juegan en PC.
Ver esta publicación en Instagram
A continuación, el listado completo de los juegos gratuitos que ya se han ofrecido y los que llegarán en los próximos días dentro de la promoción navideña:
Mire también: Estos son los videojuegos más esperados del 2026: GTA 6 y Resident Evil en la lista
Los usuarios solo deben ingresar a Epic Games Store cada día, reclamar el juego activo dentro del plazo de 24 horas y quedará disponible de forma permanente en su cuenta. Con este calendario, la plataforma vuelve a apostar fuerte por la Navidad y por ampliar la biblioteca de juegos de millones de jugadores.