Netflix eliminará episodios clave de una de sus series más emblemáticas; causó polémica

Netflix está haciendo limpieza y, en el camino, está dejando atrás una de sus apuestas más ambiciosas de los últimos años. A partir del 12 de mayo de 2025, Black Mirror: Bandersnatch y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend desaparecerán del catálogo. Así, se cierra el capítulo de los títulos interactivos, esas producciones que lo dejaban jugar a ser guionista.

Bandersnatch, lanzada a finales de 2018, fue la primera gran jugada de Netflix en este formato. La historia nos lleva a los años 80 y sigue a un joven desarrollador de videojuegos (Fionn Whitehead), que empieza a perder el control de su realidad mientras adapta una novela escrita por un autor mentalmente inestable.

Con múltiples caminos, elecciones constantes y finales distintos, la película se convirtió en una experiencia única, difícil de olvidar. “Lo que hicimos con Bandersnatch cumplió su propósito”, declaró un vocero de Netflix en su momento, dando a entender que esa tecnología ya quedó atrás frente a las nuevas metas de la compañía.

Después llegó el turno de la comedia con Kimmy vs. The Reverend, el especial interactivo de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Aquí, los usuarios también podían tomar decisiones y alterar la historia de forma divertida y absurda, muy en línea con el estilo de Tina Fey. Aunque fue bien recibido, el formato no logró prender del todo. Lo que parecía una tendencia del futuro terminó siendo solo una fase experimental.

¿Por qué este cambio?

Porque Netflix ya está mirando para otro lado. Y ese lado se llama videojuegos. En lugar de seguir produciendo películas donde elige qué pasa, la plataforma está metiéndose de lleno en el mundo gamer. Ya integró juegos como Oxenfree y Too Hot to Handle 3 en su app para Smart TVs, y los usuarios pueden jugarlos desde el celular. Una jugada clara para atraer a las nuevas generaciones, especialmente a la Gen Alfa, que crece con el joystick en la mano.

El adiós a estas historias interactivas no es solo una baja en el catálogo; es el cierre de una etapa creativa que, aunque breve, fue clave para imaginar nuevas formas de contar historias.

