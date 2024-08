Todd Phillips, director de Joker 2, reveló insólita escena con la que inicia la película

‘Joker: Folie à Deux’ es una de las películas más esperadas de este 2024. La cinta protagonizada por Lady Gaga y Joaquin Phoenix se estrenará el 3 de octubre en las salas de cine de Colombia. Todd Phillips, su director, confirmó que la música será una parte importante de la historia, pero no se desarrollará igual que un musical, como se venía rumoreando.

¿Qué ha dicho Todd Phillips sobre Joker 2?

En una reciente entrevista a Variety, Phillips reveló detalles de la cinta que se encuentra pronta a estrenar. Afirmando que, en el desarrollo de la producción, siempre buscaron superarse a ellos mismos. “Eso sólo se puede hacer si se hace algo peligroso. Pero había días en el set en los que mirabas a tu alrededor y pensabas: ‘¡Mierda! ¿Qué hemos hecho?’”, dijo.

“El objetivo de esta película es hacer que parezca que fue hecha por locos. Los internos son los que dirigen el manicomio. La mayor parte de la música de la película es en realidad sólo diálogo. Simplemente, Arthur no tiene las palabras para decir lo que quiere decir, así que las canta. No quiero que la gente piense que es como ‘In the Heights’, donde la señora de la tienda empieza a cantar y luego sale a la calle, y la policía está bailando. Sin faltarle al respeto, porque me encantó ‘In the Heights’”, añadió.

En cuanto al papel de Lady Gaga, mencionó que “esta Harley puede ser manipuladora y amoral, pero también es más realista. Eliminamos la voz aguda, el acento, el chicle y todo ese tipo de cosas descaradas que aparecen en los cómics. Queríamos que encajara en este mundo de Gotham que creamos a partir de la primera película”.

¿Cuál será la primera escena de Joker 2?

Entre todos los aspectos revelados sobre la cinta, uno de los que más llama la atención es la escena inicial. Según se ha revelado, se trata de una animación cuyo estilo imita al de los Looney Tunes, realizado por Sylvain Chomet. Este director de animación es conocido por ‘Bienvenidos a Belleville’ o ‘Las trillizas de Belleville’, una película de 2003 que destacó por su inusual estilo. La cinta fue nominada a los Premios Óscars en la categoría de ‘Mejor película de animación’.

¿De qué tratará la película?

‘Joker: Folie a Deux’, llamada popularmente Joker 2, es la secuela de Joker, cinta estrenada en 2019 y protagonizada por Joaquin Phoenix. Según la sinopsis, “tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él”.

¿Quiénes aparecerán en la secuela de Joker?