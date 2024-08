Estas son las canciones que Lady Gaga y Joaquin Phoenix van a cantar en el ‘Joker 2’

Archivado en: •

El Joker 2 es una de las producciones más esperadas para el año 2024 y es que, después de que se anunciara la primera entrega de esta cinta, muchas personas se mostraron entusiasmadas con una segunda parte, donde se contaran todas las vivencias de todo lo que ha pasado con el ‘Guasón’. Por eso, tras varios años, el próximo tres de octubre se presentará la nueva película que tendrá como protagonistas a Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Esta será una película completamente diferente a la que los seguidores estaban acostumbrados a ver, ya que se va a hablar de la vida del protagonista, quien es esta ocasión estará acompañado de una mujer que le dará un gran impacto a esta cinta.

Harley Quinn, la novia del ‘Joker’ será un personaje que estará a cargo de Lady Gaga, quien es la especialista en la clínica psiquiátrica donde se encuentra internado el ‘Guasón’. Pese a eso, todo toma un rumbo distinto en medio de las citas que viven en el hospital.

El amor cambia el rumbo de los personajes, quienes proporcionarán un toque musical a esta película. Por esta razón, Lady Gaga y Joaquin Phoenix han revelado diversos detalles acerca de todo lo que podrán ver sus seguidores en esta cinta que se encuentra a pocas semanas de llegar a la pantalla grande en todo el mundo.

¿Qué canciones interpretará Lady Gaga en el ‘Joker 2’?

En los últimos días, Lady Gaga y Joaquin Phoenix presentaron diversos datos sobre todo lo que se encuentra en esta película y cuáles son las canciones que los seguidores del Guasón y Harley, podrán escuchar a lo largo del estreno de la segunda parte de esta producción cinematográfica.

«Era fundamental que nunca interpretáramos las canciones de manera habitual en un musical. No deseábamos dar ningún tipo de vibración ni palabras perfectas. El propósito era hacer algo estresante, pero honesto«, añadió Joaquin Phoenix en medio de la entrevista con Variety.

Asimismo, Lady Gaga reveló la importancia de participar en esta producción, donde ella debía dejar de lado todo lo que sabe como cantante, para poder darle vida a Lee. «¿De dónde procede la música cuando nadie puede oírla, excepto los personajes. N«, señaló la cantante.

Entre las canciones que mencionaron los actores que van a estar en esta producción, se pueden encontrar: Get Happy, For Once in My Life’ y That’s life. Que son importantes éxitos musicales que son conocidos desde hace varios años.

