Revelan la condición que habría pedido Joaquin Phoenix para volver a interpretar al Joker

Archivado en: •

Joaquin Phoenix volverá a interpretar al Joker en la segunda entrega de esta saga. Sin lugar a dudas, ‘Joker 2’ es una de las producciones más esperadas de este 2024, en especial, luego del gran éxito que tuvo la primera parte de la historia del villano.

Joaquin Phoenix fue anunciado como el Joker inicialmente para la película de 2019. Esta ambiciosa producción buscaba renovar al histórico villano de los cómics, con un lavado de cara de la mano de este actor.

Más noticias: Joker 2: revelan el tráiler oficial de la película con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Varios han sido los actores que han pasado por este papel, y que han quedado sellados para la historia, como es el caso de Heath Ledger, o Jack Nicholson.

El sin sabor de los pasados Joker

En 2019, esta película se disparó como una de las mejores producciones del año. Sin embargo, en un principio, era difícil considerar este ‘film’ como uno de los contendientes a este papel.

La última aparición del Joker en una gran producción había sido ‘Suicide Squad’ en 2016. Para aquella ocasión, el actor encargado de encarnar a este villano fue Jared Leto.

El reconocido actor, y cantante de Thirty Seconds To Mars, ejecutó este papel. No obstante, las críticas llovieron, en especial por la estética que se le dio al villano, lleno de tatuajes y con un estilo particular y alejado al más conocido.

Luego de esto, el Joker sería interpretado por Joaquin Phoenix, con el fin de volver a darle este aspecto psicótico, desarreglado y aterrador al villano.

Más noticias: Joaquin Phoenix contó que Lady Gaga escupió el café cuando lo escucho cantar en el Joker 2

A pesar de ello, poca gente confiaba en el éxito de esta película, y en la capacidad de Phoenix para revivir a quién de la mano de Heath Ledger se había ganado el corazón de los amantes a los cómics con sus apariciones en Batman.

Aun así, la película llegó a niveles insospechados, e incluso Joaquin Phoenix fue el ganador del premio Oscar a mejor actor en 2020 por este largometraje.

La condición de Joaquin Phoenix para volver a interpretar al Joker

La buena crítica que recibió la primera película, permitió la llegada de una segunda, la cual se estrenará el 4 de octubre de 2024.

Pero, volver a convencer a Phoenix de ocupar este papel no fue fácil, según explicó el director de la película, Todd Phillips.

Este hombre, declaró en una charla con Empire, que la única posibilidad de que esto se presentara, era volver a sentir la sensación de fallar.

«La única razón por la cual Joaquin haría una secuela es ese miedo. El miedo cada día de decir ‘¿Qué estamos haciendo? Él no quería que fuera fácil, él quería tener miedo de esta, y dijo ‘si voy a hacerlo, quiero sentir que no va a funcionar'» explicó Phillips.

Según aclaró el director esta película será sumamente peculiar, e incluso, aunque es una segunda parte, no se sentirá como una secuela del Joker que cautivó a todos en 2019.