Esta es la banda con más sencillos vendidos en la historia del rock: son millones de copias

El rock tiene una cantidad enorme de éxitos históricos. Grandes canciones han sido capaces de establecer una cantidad notable un legado notable, al punto de ser reconocidos como himnos brillantes para la industria.

Muchos álbumes han conseguido una cantidad enorme de reconocimiento, y por supuesto, de ventas físicas, lo que ha implicado ganancia económica para las bandas.

Sin embargo, otra muestra de este éxito comercial, es la venta de sencillos, donde varias bandas han logrado conseguir buen volumen de ganancia económica.

La banda de rock con más sencillos vendidos

Muchas bandas poseen distintos sencillos que se han consagrado en lo más alto de la industria musical de manera brillante.

Aun así, hay una agrupación en puntual que ha sido capaz de brillar en lo más alto con varios sencillos, los cuales quedaron marcados como los más legendarios de la música.

Se trata de, nada más y nada menos que, los Beatles, una banda que con el talento de George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y John Lennon, conquistó a miles de fans.

El brillo de esta agrupación fue demostrado tanto en los escenarios, como en los estudios, con una amplia cantidad de álbumes históricos.

El álbum homónimo de esta banda y ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ son solo muestra de ello. Estos discos brillaron en ventas.

Sin embargo, la banda también logró una amplia cantidad de momentos destacados en el mercado gracias a sus sencillos.

Los Beatles es la banda con mayor cantidad de sencillos en la lista de los más vendidos. La agrupación inglesa posee 9 dentro de dicho ranking.

El más vendido es, nada más y nada menos que, ‘Hey Jude’, el cual acumula de manera aproximada 10 millones de copias comercializadas.

Sin embargo, a esto también se suman ‘I Want to Hold Your Hand’, ‘Let It Be’, ‘We Can Work It Out’, ‘Day Tripper’, ‘She Loves You’, ‘I Feel Fine’, ‘Come Together’, y ‘Help’.

Cada uno de ellos acumula millones de ventas, lo que muestra el gran alcance de esta banda, y su capacidad de componer éxitos durante su trayectoria.

¿Qué banda les sigue?

En el segundo puesto del rock se encuentra Queen, la cual posee 5 sencillos dentro de esta lista con ‘We Are the Champions’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Crazy Little Thing Called Love’ ‘We Will Rock You’ y ‘Bohemian Rhapsody’.

Este logro marca la importancia de las ventas digitales, y por supuesto, de estas 2 bandas históricas dentro del rock.