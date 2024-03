¿La dedicaría? Esta es la traducción y letra de ‘First Date’ de Blink-182

El 2 de agosto de 1992, se fundó ‘Blink 182’ una de las bandas más populares del género del pop punk. Se ha mencionado en varias ocasiones la teoría de que su nombre fue escogido por el vocalista, básicamente por el número de veces que se pronuncia la palabra ‘Fuck’ en la película ‘Scarface’.

Una de sus composiciones más famosas es ‘First Date’, el cual es el segundo sencillo del álbum ‘Take Off Your Pants and Jacket’ lanzado en 2001. Esta canción también es conocida por su video donde la banda se inspiró en los años 70 e intentaron parecerse a ‘Bee Gees’ una banda británica de Disco.

Letra de ‘First Date’ y traducción

In the car, I just can’t wait / En el coche, no puedo espera

To pick you up on our very first date / Para recogerte en nuestra primera cita

Is it cool if I hold your hand? / ¿Está bien si te cojo la mano?

Is it wrong if I think it’s lame to dance? / ¿Está mal si creo que es patético bailar?

Do you like my stupid hair? / ¿Te gusta mi estúpido cabello?

Would you guess that I didn’t know what to wear? / ¿Te darás cuenta que no sabía que vestir?

I’m too scared of what you think / Estoy demasiado asustado de lo que piensas

You make me nervous, so I really can’t eat / Me pones nervioso, así que no puedo comer

Let’s go, don’t wait / Vamos, no esperes

This night’s almost over / Esta noche ya casi termina

Honest, let’s make / Hagamos que esta noche

This night last forever / Dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

When you smile, I melt inside / Cuando sonríes, me derrito internamente

I’m not worthy for a minute of your time / No soy merecedor de un minuto de tu tiempo

I really wish it was only me and you / En verdad deseo que solo seamos tú y yo

I’m jealous of everybody in the room / Estoy celoso de todos en la habitación

Please, don’t look at me with those eyes / Por favor, no me mires con esos ojos

Please, don’t hint that you’re capable of lies / Por favor, no insinúes que eres capaz de mentir

I dread the thought of our very first kiss / Me aterra la idea de nuestro primer beso

A target that I’m probably gonna miss / Un objetivo que probablemente voy a fallar

Let’s go, don’t wait / Vamos, no esperes

This night’s almost over / Esta noche ya casi termina

Honest, let’s make / Hagamos que esta noche

This night last forever / Dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Let’s go, don’t wait / Vamos, no esperes

This night’s almost over / Esta noche ya casi termina

Honest, let’s make / Hagamos que esta noche

This night last forever / Dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

Forever and ever / Para siempre y siempre

Let’s make this last forever / Hagamos que esto dure para siempre

¿Cuál es el tema principal de ‘First Date’?



Tom DeLonge guitarrista de la banda, se inspiró en los inicios de su relación amorosa con su exesposa Jennifer Jenkins, ya que esta canción tiene como tema principal lo incómodo de la situación cuando se va a tener la primera vez con una chica.

Durante la canción se menciona la incomodidad que aparece cuando se pone atención a la apariencia y comportamiento de cada uno. La repetición de la frase ‘Let’s make this last forever’, que en español quiere decir ‘Hagamos que esto dure para siempre’, hace una referencia a que son capaces de seguir con la relación, aunque la situación cause pena.

