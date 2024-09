Archivado en: •

The Offspring, una de las bandas más icónicas del punk rock, acaba de anunciar su próxima gira mundial, titulada SUPERCHARGED WORLDWIDE IN ’25. Este tour promete ser un evento épico para sus fans alrededor del mundo, aunque, hasta el momento, no se han revelado las fechas exactas ni las ciudades que tendrán el privilegio de recibir a los californianos en su nueva etapa. Aun así, la expectativa crece entre los seguidores de la banda, quienes ya anticipan lo que será un espectáculo lleno de energía y clásicos del punk.

La gira SUPERCHARGED WORLDWIDE IN ’25 comenzará en 2025, aunque todavía no se ha especificado dónde será el punto de partida. No obstante, los rumores apuntan a que esta nueva serie de conciertos llevará a The Offspring a recorrer Europa, Asia y América Latina.

¿The Offspring podría pasar por Colombia con su nueva gira?

En este último punto, Colombia sigue siendo una incógnita, pero hay razones para creer que el país podría formar parte del itinerario. La banda ya demostró su cariño por el público colombiano durante su participación en el Festival Estéreo Picnic 2024, donde entregaron una presentación inolvidable que dejó a muchos con ganas de más.

Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre una posible parada en Colombia, los fans locales se mantienen atentos a cualquier noticia. Los rumores sobre su regreso al país han cobrado fuerza, y dado el éxito que tuvieron en su última visita, no sería una sorpresa que decidieran incluir a Bogotá o Medellín en su agenda.

La gira de The Offspring promete una nueva oportunidad para los seguidores de revivir algunos de sus éxitos más grandes como “The Kids Aren’t Alright”, “Self Esteem” y “Pretty Fly (for a White Guy)”. Además, es probable que aprovechen la ocasión para presentar nuevo material y seguir consolidando su legado en el mundo del punk rock. SUPERCHARGED WORLDWIDE IN ’25 está destinada a convertirse en una de las giras más esperadas del próximo año.