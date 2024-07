Robert Downey Jr. regresa a Marvel para protagonizar una nueva película de Los Vengadores

Archivado en: • •

Robert Downey Jr. es una de las personalidades más reconocidas del Universo Marvel. El famoso actor que protagonizó cada una de las entregas de Iron Man se ha ganado el cariño de los fanáticos de este género cinematográfico.

Para todos resultó sumamente conmovedor el momento en que Tony Stark, el personaje de Robert Downey Jr. falleció durante ‘Avengers: Endgame’. No solo porque implicaba la muerte de Iron Man, un gran vengador, sino también porque parecía ser el final de Downey Jr. en estas películas.

Sin embargo, en un sorprendente anuncio durante el pasado 27 de julio, los hermanos Russo, dieron a conocer que volverán para dirigir una nueva entrega de Los Vengadores, y además, revelaron a Downey Jr. como uno de los protagonistas de la quinta entrega de esta saga.

Durante un evento en la Comic Con de este 2024 en San Diego, los hermanos Russo hicieron acto de presencia, para comentar que harían parte de la quinta entrega de Los Vengadores.

En este sorpresivo evento, se puede ver el instante en que Robert Downey Jr. se quita la máscara de ‘Doctor Doom’ para anunciar ante el público que se convierte en el nuevo intérprete de este personaje.

The reveal of Robert Downey Jr as Doctor Doom. pic.twitter.com/zvDBeMrrvN

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2024