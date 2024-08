Rare Americans, la banda que le canta a las problemáticas de la Generación Z ¿la conoce?

Han existido muchos proyectos de animación para los videoclips de las canciones de bandas reconocidas alrededor del mundo, como el videoclip de ‘Fell In Love With A Girl’ de The White Stripes, también Pearl Jam con ‘Do The Evolution’, que se convirtió en uno de los videos favoritos de los fans de la música o qué tal A-HA con el videoclip de ‘Take On Me’, estos tienen diferentes estilos de animación que le dan vida a los grandes éxitos del rock. Rare Americans presenta justamente un universo animado con personajes y escenarios desarrollados por ellos mismos, su producto es lo visual y sus canciones solo ambientan esa gran historia que nos están contando.

En la portada de su álbum más reciente, ‘The Human Animal’ se puede encontrar ese universo que le propone la banda a su joven público. Con canciones como ‘Stupid Heart’, hablan sobre la frustración de un amor pasado que regresa justo cuando uno pensaba que lo había superado, representada desde la perspectiva de Hank, un personaje muy querido por los fans de Rare Americans y en el videoclip se debe enfrentar a la angustia del desamor, es así como la banda les muestra a los adolescentes la pérdida y en sus videos personifican un montón de problemáticas de la Generación Z.

En entrevista con el vocalista James Priestner logramos preguntarle por su motivos para crear todo este universo y esto nos dijo al respecto:

“Sí, desde 2018, nuestra primera canción que sacamos fue un video animado y nuestros fanáticos realmente se sintieron atraídos hacia la animación. Así que en 2019 hicimos tres videos más. Uno de ellos se volvió bastante viral, fue una canción llamada ‘Brittle Bones Nikki’ y desde entonces solo hemos hecho animación. Eso fue hace más de cinco años y ahora hemos hecho de la animación como el ethos de la banda«, dijo.

Hizo énfasis en algunas de las temáticas que la banda ha tocado, que son justamente a la constante comparación que tienen las nuevas generaciones y que llega a desencadenar otro tipo de problemas.

«Siento que estamos constantemente comparándonos con un estándar más alto y sentimos que no somos suficientes, y estamos, ya sabes, buscando constantemente a alguien que tenga más dinero o más estadísticas o un mejor cuerpo o una vida que no tenemos y que queremos, y es como un juego de comparación sin fin que solo disminuye nuestra autoestima”

Por: Santiago Vásquez