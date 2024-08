‘Ten’ de Pearl Jam cumple 33 años: curiosidades del álbum ícono del grunge

Archivado en: •

Me gusta pensar que el ‘Ten’ de Pearl Jam es una de esas obras maestras que surge del caos, no porque hubiera tensión al interior de la agrupación y alguna lucha de egos o debate por la dirección artística, nada de eso, sino porque coyunturalmente las fichas se juntaban en momentos de crisis. Trataré de ser breve.

Antes de que existiera Pearl Jam, hubo una agrupación clave en la historia del grunge, Mother Love Bone, la cual es por mucho el verdadero génesis del grunge porque aunque bandas como The Mevins, U-Men o Tad aportaron al movimiento, Mother Love Bone encontró un sonido mucho más cercano al que conocemos hoy en día, a más de 30 años después de la explosión del género.

Andrew Wood fue líder de Mother Love Bone, era un vocalista supremamente carismático y de buen humor, lamentablemente murió de una sobredosis de heroína en 1990, a pocos días del lanzamiento de ‘Apple’, el debut de Mother Love Bone.

La agrupación quedó devastada al punto que hicieron un tributo llamado Temple of the Dog. En este estuvieron algunos músicos de la banda con Chris Cornell, quien ya era una voz reconocida en Seattle por su banda Soundgarden y había sido compañero de habitación de Wood; aquí entra en escena un joven de Chicago que buscaba hacer carrera en la música llamado Eddie Vedder.

Vedder llevaba un tiempo en contacto con Stone Gossard y Jeff Ament y les había enviado unas cintas, por lo que ellos lo invitaron a Seattle para una audición mientras estaban en las grabaciones del disco de ‘Temple of the Dog’. En ese momento, Eddie Vedder pide permiso para intentar algo al ver a Chris Cornell tratar de hacer las tomas de la canción ‘Hunger Strike’, el resultado fue esa maravillosa grabación entre Vedder y Cornell, entonces dos jóvenes aspirantes a rock stars, que llegarían a convertirse en grandes amigos.

De las sesiones de Mother Love Bone también formó parte Matt Cameron, quien era el baterista de Soundgarden, y Mike McCready, un guitarrista que Stone Gossard había visto tocar y estaba impresionado con su talento. La técnica de Mcready era una compilación entre Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Kiss y Aerosmith. El tipo era impresionante y Stone Gossard lo quería invitar a jammear a ver qué pasaba.

Lo que pasó fue justamente Pearl Jam, o como los conocieron inicialmente Mookie Blaylock, nombre de un jugador de baloncesto de los HAWKS que llevaba el número 10 (Ten) en su camiseta, número que le dio nombre al álbum debut de Pearl Jam.

La banda le pidió a Rick Parashar, quien estaba produciendo el álbum de ‘Temple of the dog’, que siguiera con ellos en ese nuevo proyecto, que ahora incluía a Dave Krusen en la batería y a Eddie Vedder como vocalista, ya que Cameron y Cornell debían seguir con Soundgarden. Las sesiones fueron bastante rápidas gracias a que las cintas que Ament y Gossard habían compartido con Vedder y terminaron convirtiéndose en varias de las canciones del debut de Pearl Jam, entre ellas una llamada E-Ballad que hoy conocemos como Black, y en entre marzo y mayo en los London Bridge Studios de Seattle, Ten fue terminado.

La combinación entre las letras de Vedder y la música ensamblada por la banda revelaba algo especial, aunque inicialmente ‘Ten’ no fue un éxito comercial, el sonido que revelaba Pearl Jam gracias a canciones como ‘Alive’, ‘Evenflow’, y ‘Black’, alimentaba la explosión del rock alternativo, y tras el lanzamiento de Jeremy acompañando del video, para finales de 1992 Pearl Jam llegaba al N.2 de los álbumes más vendidos de EEUU.

Desde el arranque del álbum con ‘Once’ hay un balance entre momentos más suaves y melódicos y otros explosivos, el tono de voz de Eddie Vedder y la rigurosa introspección que hay en las letras en las que se discuten traumas familiares, depresión, y pérdida, hicieron que Pearl Jam lanzara un debut muy sólido con estupendos solos de guitarra cómo el de Alive. Además, canciones que parecen creadas para generar una atmósfera para sus shows en vivo cómo ‘Evenflow’, que reduce su velocidad y volumen en un momento creando tensión, algo que ha sabido explotar Pearl Jam maravillosamente durante ya 30 años.

‘Ten’ tiene varios momentos importantes, el más popular de ellos es fácilmente ‘Jeremy’, canción icónica de la década de los 90 desde la entrada del bajo de Jeff Ament, pero llevada a un nuevo nivel gracias al trabajo del director Mark Pellington, quien en una combinación de narrativas audiovisuales contó la historia de Jeremy Wade Wilson, un joven que se suicidó en su clase de inglés, y de quién Eddie Vedder leyó en un artículo de prensa y se inspiro para la canción, en todo caso tanto la letra como el video, siguen siendo impactantes.

Clearly I remember, pickin’ on the boy. Seemed a harmless little fuck

But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady’s breast

How could I forget?

And he hit me with a surprise left, my jaw left hurting dropped wide open

Just like the day Oh, like the day I heard… Jeremy spoke in class today

‘Black’ es incuestionablemente otro momento clave del álbum, una canción sobre pérdida, una canción de amor con una letra desgarradora en la que desde el riff de entrada Pearl Jam juega con un dramatismo, crea una atmósfera

I know someday you’ll have a beautiful life, I know you’ll be a star

in somebody else’s sky But why?

Why can’t it be mine?

Situaciones similares se encuentran en ‘Oceans’ con el uso que le dan a las percusiones o en el cierre del álbum con ‘Release’, puede que el álbum no sea un disco conceptual, pero estoy seguro que fue secuenciado con mucho detalle para ser un recorrido enérgico, íntimo, dramático, épico, rock n roll.

Este es uno de mis álbumes favoritos de la historia del rock ‘n roll, que brilla en un año absolutamente genial en la historia de la música, no olvidemos que 1991 fue el año de ‘Achtung Baby’ de U2, ‘Nevermind’ de Nirvana, ‘Black Album’ de Metallica, ‘Use Your Illusion I & II’ de Guns N’Roses, ‘Out of Time’ de R.E.M. y ‘Blood Sugar Sex Magik’ de los Red Hot Chili Peppers, entre otros, un año importante por la explosión de sonidos, por la exploración y expansión que llamamos alternativo, pero aún más importante, de discos que amamos.

Comercialmente ‘Ten’ sigue siendo el álbum más exitoso de Pearl Jam, así cómo un trabajo admirado por la crítica y uno de los mejores debuts de la historia, igualmente, Pearl Jam sigue siendo una agrupación que gira tras gira, y álbum tras álbum, revela lo que el rock n roll tiene para ofrecerle al mundo.

Si no lo ha escuchado completo, lo invitó a que desconecte el mundo, y se sumerja en ‘Ten’.

Por: Julio César Escovar