Queens of the Stone Age cancela el resto de su gira ‘The End is Nero’ ¿Por qué?

Queens of the Stone Age, la influyente banda de rock estadounidense formada en 1997 por el guitarrista y vocalista Josh Homme, ha sido un pilar en la música moderna con su estilo único que mezcla stoner rock, blues y hard rock. Conocidos por sus riffs potentes y un enfoque psicodélico, la agrupación ha dejado una marca indeleble en la escena musical, ganándose un lugar destacado en la historia del rock contemporáneo.

En las últimas horas, la banda se ha visto envuelta en una ola de preocupación y especulación debido a un comunicado oficial que compartieron en la plataforma X, anteriormente llamada Twitter. En este mensaje, la banda anunció la cancelación de la mayor parte de su gira 2024, dejando solo un par de conciertos reprogramados para el año 2025. La noticia cayó como un balde de agua fría para los seguidores, quienes esperaban con ansias ver a la banda en vivo.

Los conciertos afectados por esta decisión incluyen:

– 27 de septiembre en Boston, Estados Unidos

– 29 de septiembre en Bridgeport, Estados Unidos

– 1 de octubre en Cincinnati, Estados Unidos

– 2 de octubre en Chicago, Estados Unidos

– 4 de octubre en Madison, Estados Unidos

– 6 de octubre en Memphis, Estados Unidos

– 17 de noviembre en Ciudad de México, México

Festival ticket holders are advised to visit specific event sites for updated information. Ticket holders for QOTSA shows will be contacted by point of purchase with further information about the new dates. pic.twitter.com/jcUHtfPv5q

— QOTSA (@qotsa) August 23, 2024