Queens of the Stone Age cancela shows en Europa por una emergencia médica de su líder

Archivado en: •

Queens of the Stone Age es una de las bandas más destacadas en lo que se refiere al rock desde la década de los ’90s. Esta agrupación ha logrado gran éxito gracias a ‘temazos’ como ‘Song for the Dead’, ‘Little Sister’ o ‘No One Knows’.

En las últimas horas este grupo se convirtió en tendencia luego de que cancelaran parte de su gira por Europa a causa de una emergencia médica sufrida por su líder, Josh Homme.

La banda se había presentado el pasado 6 de julio en la ciudad de Milán, Italia, siendo este su último concierto hasta el momento.

La cancelación de Queens of the Stone Age

A través de sus redes sociales, el grupo anunció esta cancelación para sus fanáticos. «QOTSA anuncia que Josh Homme debe regresar a Estados Unidos inmediatamente para una cirugía de emergencia» dijeron con un comunicado.

Más noticias: Queens of the Stone Age invitó a Spider-Man al escenario en medio de su concierto

Del mismo modo, la banda aseguró que hicieron todos los esfuerzos posibles por continuar con estos shows, pero que continuar ya no resulta una opción.

Queens are gutted we aren’t able to play for you. We apologize for any inconvenience and share in your frustration and disappointment. pic.twitter.com/JbCxJqOb8H — QOTSA (@qotsa) July 9, 2024

De esta manera, los shows cancelados por la banda son los siguientes:

10 de julio – Vitrolles, Francia

13 de julio – Trencin, Eslovaquia

16 de julio – Berlín, Alemania

17 de julio – Ostrava, República Checa

18 de julio – Viena, Austria

20 de julio – Cluj, Rumania

23 y 24 de julio – Zagreb, Croacia

27 de julio – Atenas, Grecia

Por el momento no se han dado más detalles sobre una reprogramación, ni tampoco del resto de la gira por este continente, la cual continuaría en el mes de agosto.

La preocupación de sus fanáticos

Esto ha preocupado fuertemente a sus fans, no solo por perder la posibilidad de verlos en vivo, sino también por la salud del líder de esta banda.

Homme tiene 51 años, siendo inicialmente miembro de la banda Kyuss durante casi 10 años. No obstante, luego de que esta banda se separara, el artista decidió mudarse a Seattle y formar Queens of the Stone Age.

Más noticias: ¿Queens of the Stone Age vendrá a Colombia? Esto respondió su baterista

Cabe recordar que durante el pasado año de 2023, Josh Homme reveló que había padecido de cáncer en el año 2022. En aquella revelación, el cantante explicó sin embargo, que su cirugía para extirparlo resultó exitosa.

De esta forma, los fanáticos se encuentran preocupados, al ver que la banda no reveló mayores detalles sobre la condición de salud de Homme, lo que podría implicar nuevas complicaciones para el artista con esta enfermedad.

Aun así, esto es solo especulación por parte de sus fanáticos, por lo que habrá que esperar por mayores detalles referentes a la condición de salud del vocalista.