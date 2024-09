Perry Farrell de Jane’s Addiction golpeó al guitarrista Dave Navarro en pleno concierto

Archivado en: •

En las últimas horas, la reconocida banda de Rock, Jane’s Addiction, sorprendió a sus seguidores de Boston con una fuerte pelea en el escenario que dejó sorprendidos a todos sus fans y que podría marcar el fin de la agrupación, teniendo en cuenta que los problemas entre los integrantes vienen aumentando con el paso de las semanas.

Desde hace varios meses se venía hablando de molestias y diferencias que estaban teniendo los integrantes de la banda, todo esto al parecer porque Perry Farrell estaba sufriendo problemas en su garganta, debido a que en cada uno de los shows todo lo que se escuchaba era la instrumental de la agrupación y era cada vez más complejo escuchar la voz del cantante, por lo que debía esforzarse el doble si quería ser escuchado.

Aunque ya habían hecho varias presentaciones así, los fans no pudieron aguantar más y en el medio del concierto le gritaron a Perry su inconformidad, teniendo presente que era cada vez más complejo escucharlo y todo lo que predominaba era el sonido de la guitarra y la batería que hacían vibrar el sitio.

En redes sociales, las personas compartieron videos del momento exacto donde inició la pelea, después de que los fans se quejaran por el fuerte sonido de la música en el lugar, Perry no dudó en reclamar al guitarrista, Dave Navarro y todo tomó un rumbo radical cuando empezó a golpearlo en el escenario delante de todos.

El vocalista de 65 años puso sus manos sobre el cuerpo de Dave para posteriormente golpearlo y él no dudó en responderle de la misma manera, por lo que se forma una fuerte pelea entre ellos. Todo era muy complejo y el personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar que siguieran los golpes, pero esto no sirvió de mucho.

De hecho, la esposa de Perry fue la encargada de explicar en redes sociales todo lo que había pasado, dejando claro que la banda venía de varios momentos tensionantes por diferencias entre ellos, que iban a explotar en cualquier momento.

Sad news in the band Jane’s Addiction.

Perry Farrell assaults Dave Navarro in the middle of a performance. pic.twitter.com/mXDvlO0p0o

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) September 14, 2024