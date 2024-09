Queen lanzó una nueva versión de ‘We Will Rock You’ con rapera invitada; así suena

Archivado en: •

‘We Will Rock You’ se ha convertido en una de las canciones más históricas del rock. Este éxito de Queen, la banda liderada por Freddie Mercury ha sido cantado a todo pulmón por varias generaciones, al punto de ser una de las canciones más exitosas de la agrupación.

Su lanzamiento original se presentó en el año 1977, como parte del álbum ‘News of the World’. Particularmente esta producción contó con un gran éxito, siendo el sexto disco de la banda.

Sin embargo, como una gran muestra del legado que posee esta canción, este 5 de septiembre, casi 50 años después de su lanzamiento original, Queen lanzó una nueva versión de ‘We Will Rock You’.

Durante este 5 de septiembre, Queen sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva canción. En este caso se trata de ‘We Will Rock You’, pero con una artista invitada.

La nueva interprete fue la rapera estadounidense Megan Thee Stalion. Esta joven de 29 años hizo esta versión con un rap que suena por encima de la voz de Freddie Mercury.

Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad.

The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe

— Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024