Pasajero causó pánico al abrir la puerta de emergencia de un avión antes del despegue

Archivado en: •

Los pasajeros del vuelo Airbus A320, de la aerolínea Thai Airways, pasaron momentos de pánico luego de que uno de los pasajeros abriera la puerta de emergencia del avión justo antes de que este despegara. El vuelo se dirigía a Bangkok, Tailandia.

La agencia EFE reportó que el hombre, un ciudadano canadiense de 40 años, realizó la peligrosa acción de abrir la puerta justo antes de que el avión despegara de la ciudad de Chiang Mai, Tailandia. La emergencia ocasionó que el vuelo fuera suspendido de inmediato, causando retrasos en los demás itinerarios.

Le puede interesar: Joven hizo truco viral de TikTok para no pagar maleta en avión y le salió caro el chiste

Según se conoció, el hecho sucedió en la noche del pasado miércoles. Aunque varios pasajeros entraron en pánico, afortunadamente, ninguno salió herido. Asimismo, la aerolínea comunicó que, tras lo sucedido, la tripulación y los viajeros pudieron tomar un vuelo posterior.

A Canadian onboard a Thai Airways Airbus A320 aircraft operating flight TG121, route Chiang Mai (CNX) -Bangkok (BKK) Suvarnabhumi has been arrested after he opened the L1 passenger door deploying the emergency slide on the Runway just before the take-off on 07 February night. pic.twitter.com/2UUq6tHcEt

— FL360aero (@fl360aero) February 8, 2024